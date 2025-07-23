أحمد سعد يطلق "اتك اتك" رابع أغنيات الوش الثاني من "بيستهبل" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلق النجم أحمد سعد قبل قليل أغنية "اتك اتك" وهي الأغنية الرابعة من أغنيات "الوش الثاني" من ألبومه الجديد "بيستهبل" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.



الأغنية الجديدة يقدمها سعد بطابع وكلمات مختلفة حيث قرر التجديد في كل أغنيات الألبوم، وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد طارق يحيى وفلسطيني ومكس هاني محروس.

وحقق الوش الأول من ألبوم "بيستهبل" لأحمد سعد انتشارا كبيرا وتصدر التريند بعد طرح 5 أغنيات هي "بيستهبل وتاني وبطة وأخويا ومكسرات".





كلمات أغنية اتك اتك

على قلبي انت اتكيت.. وضغط ف أنا اسلمت

وحليت في عينيا حليت… جيت قدامك سهمت

على قلبي انت اتكيت تكيت … وضغط ف انا اسلمت

وحليت في عينيا حليت… جيت قدامك سهمت

ده انا بمشيلك عالحيط … وفي بحر عنيك دول عمت

ده انا بمشيلك عالحيط … وفي بحر عنيك الحلوين عمت

واتك اتك عالصبر اتك اتك ده احنا

لسة هنحتك وكسوفك مني هايتفك

اتك اتك عالصبر اتك اتك ده احنا

لسة هنحتك وكسوفك مني هايتفك

وعلى قلبي انت اتكيت تكيت … وضغط ف انا اسلمت

تك اتك تك اتك

تك اتك تك اتك

كله هايتفك

يا حبيبي كله هايتفك



بصراحة إنت اتوصيت … عليت الدوز علمت

ولاغيت في عينيا لاغيت … نظرة لقيتك ترجمت

الموضوع كله بسيط … في الحنية اتعشمت

الموضوع كله بسيط … في الحنية الزايدة اتعشمت

لا انا استاهل تركيزك … استاهل حبة عطف

في الحنية انا تلميذك … ده عيونك خطف في خطف

علق صوتي في براويزك … وردك نفسي اقطفه قطف

واتك اتك عالصبر اتك اتك ده احنا

لسة هنحتك وكسوفك مني هايتفك

اتك اتك عالصبر اتك اتك ده احنا

لسة هنحتك وكسوفك مني هايتفك



طب اتك اتك عالصبر اتك اتك ده احنا

لسة هنحتك وكسوفك مني هايتفك

اتك اتك عالصبر اتك اتك ده احنا

لسة هنحتك وكسوفك مني هايتفك

تك اتك تك اتك

تك اتك تك اتك

كله هايتفك

يا حبيبي كله هايتفك



