أحمد سعد يطلق "اتحسدنا" من ألبوم "بيستهبل" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلق النجم أحمد سعد أغنيته الجديدة "اتحسدنا" ضمن أغنيات الوش الثاني من ألبوم "بيستهبل" الذي بدأ إطلاق أغنياته في الخامسة من مساء اليوم عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية "اتحسدنا" منكلمات فلبينو وألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت ومكس هاني محروس وماستر مازن مراد".





يضم الوش الثاني من ألبوم "بيستهبل" أغنيات "اتحسدنا وبلونة واتك اتك وحبيبي ياه ياه وشفتشي" كما ضم الوش الأول من الألبوم أغنيات "بطة ومكسرات وبيستهبل وأخويا وتاني"

كلمات أغنية اتحسدنا

اطأيه اللي جرا.. ما كنا كويسين

كان الزعل ما بينا يخلص في كلمتين

إزاي بينا الغلاوة.. فجأة اتقلبت عداوة

وكل ده في يومين.. والله خدنا عين

إحنا أكيد اتحسدنا في حد ادانا عين

شوف كنا فين يا قلبي ودلوقتي بقينا فين



احنا اكيد اتحسدنا في حد ادانا عين

شوف كنا فين يا قلبي ودلوقتي بقينا فين

كنت اما اضحك … انت بتضحك

بفهم قصدك … قبل ما تنطق

ازاي بينا الغلاوة … فجأة اتقلبت عداوة

وكل ده في يومين … والله خدنا عين

احنا اكيد اتحسدنا في حد ادانا عين

شوف كنا فين يا قلبي ودلوقتي بقينا فين

ارجع خطوة لورا … قبل البعد بيومين

كانت كل الحياه … عايزانا مبسوطين

ازاي كل الل بينا … بيضيع يا حبيبي منا

مين بس حسدنا مين … والله خدنا عين

احنا اكيد اتحسدنا في حد ادانا عين

شوف كنا فين يا قلبي ودلوقتي بقينا فين

احنا اكيد اتحسدنا في حد ادانا عين

شوف كنا فين يا قلبي ودلوقتي بقينا فين