بالكلمات.. أحمد سعد يطلق "شفتشي" من الوش الثاني لـ "بيستهبل"

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلق النجم أحمد سعد قبل قليل أغنية "شفتشي" وهي الأغنية الثانية من الوش الثاني من ألبوم "بيستهبل" عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.



أغنية "شفتشي" من كلمات منة القيعي ومن ألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى وجودت ونمراوي ومكس هاني محروس وماستر مازن مراد.

ويضم الوش الثاني من البوم "بيستهبل" أغنيات "بلونة واتحسدنا واتك اتك وحبيبي ياه ياه وشفتشي" وقرر أحمد سعد طرح أغنيات الوش الثاني اليوم بعد النجاح الكبير لأغاني الوش الأول وتصدر أغنياته التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في مصر وعدد من دول الوطن العربي والعالم وهي أغنيات "مكسرات وتاني وبطة وأخويا وبيستهبل".



كلمات أغنية شفتشي



الله.. مانا حلو وعادي اهو

الله

ما طلعت انا هادي اهو

الله

دا انا رايق خالص اهو

ياتري

ايه جديد حاصل هناهو؟

الله

دانا دمي خفيف اهو

الله

البوز والهم اختفوا

اها…

كات فين المشكلة

لا دي واضحة

باينة زي الشمس ف عز الظهر اهو

مين لما مشي؟

قلبت شفتشي

والضحك بقي للركب والدنيا مشمشي

مين لما اختفي؟

راحت الشحتفة

ورحعنا لايام الدلع والهنا والفرفشة

ها؟

مين لما مشي؟

قلبت شفتشي

والضحك بقي للركب والدنيا مشمشي

مين لما اختفي؟

راحت الشحتفة

ورحعنا لايام الدلع والهنا والفرفشة

الله

مزيكتي بقت مقسوم

الله

وطلعت بعيش اليوم

يا سلام

فيه تراوة جت هناهو؟

وفيه كلام

علي راحة بال اهو

الله

ما الناس اقدام اهو

تؤ الله

طرت انا قدام اهو

الله

دا انا مبسوط جدا اهو

ياتري

ايه جديد حاصل هناهو؟

مين لما مشي؟

قلبت شفتشي

والضحك بقي للركب والدنيا مشمشي

مين لما اختفي؟

راحت الشحتفة

ورحعنا لايام الدلع والهنا والفرفشة

ها؟

مين لما مشي؟

قلبت شفتشي

والضحك بقى للركب والدنيا مشمشي

مين لما اختفي؟

راحت الشحتفة

ورجعنا لايام الدلع والهنا والفرفشة