نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة دوت الخليج تُهنئ الطالبة روان خالد البنداري بعد حصولها على المركز الأول في إدارة الأعمال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تهنئ بوابة دوت الخليج الإلكترونية، والعاملين فيها، الطالبة روان خالد البنداري، نجلة الدكتور خالد البنداري وكيل كلية الإدارة والاقتصاد ونُظم المعلومات، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على تخرجها، وحصولها على المركز الأول على قسم إدارة الأعمال بالكلية.

وتتمنّى بوابة دوت الخليج الإلكترونية، دوام التوفيق لها، ومزيدًا من النجاح والتفوّق في الحياة العلمية والعملية.