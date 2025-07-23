أنشطة متنوعة للأطفال في ختام المسرح المتنقل للثقافة بأبو المطامير

القاهرة - محمد ابراهيم - اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، فعاليات القافلة الثقافية والفنية عبر المسرح المتنقل، بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، في ضمن إطار أنشطة وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي وتنمية المهارات الفنية بالقرى الأكثر احتياجا.

وشهد اليوم الختامي استمرار فعاليات الورش الفنية والحرفية بمدرسة رزق درويش بزاوية صقر، منها ورشة تعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب حمدي الرديني، هاني البغدادي، وأحمد مهران، تعليم الطباعة بالاستنسل، بالإضافة إلى ورشة تصميم أشكال فنية وماسكات وأساور بالفوم جليتر تنفيذ شيرين صلاح.

كما شملت الورش تنفيذ ميداليات وحقائب بالخرز تدريب نعيمة فوزي، وورشة لتعليم الكروشيه مع المدربة عزة القبيصي، وأخيرا ورشة عرائس قفازية بقماش الجوخ للفنان وائل الجيار.

وتواصلت الفعاليات المنفذة مع فقرة رسم على الوجه، واكتشاف مواهب فنية، بالإضافة إلى تقديم اسكتش مسرحي عن دور التعليم في تربية النشء.

نفذت القافلة بإشراف بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، من خلال فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، وبالتعاون مع الوحدة المحلية، واختتمت بعرض فني لفرقة أطفال البحيرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو عاصم علاء، قدمت خلاله باقة من الأغاني الوطنية والطربية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

