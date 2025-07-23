نتائج ثورة 23 يوليو في لقاء لقصور الثقافة بالإسماعيلية

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

واحتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو، عقدت مكتبة القصاصين لقاء بالمدرسة الإعدادية الجديدة، تحدثت خلاله راندا عبد الفتاح، أخصائي المكتبة العامة، عن نشأة الزعيم جمال عبد الناصر ودوره في الثورة، موضحة أبرز نتائجها، والتي تمثلت في القضاء على النظام الملكي وإعلان الجمهورية، وإصدار قانون الإصلاح الزراعي الذي أعاد توزيع الأراضي على الفلاحين، وتأميم قناة السويس كرمز للسيادة الوطنية، وبناء السد العالي، وتدعيم مجانية التعليم، وإنشاء مؤسسات صناعية كبرى، فضلا عن ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية. جاء اللقاء بحضور هند نجاتي، مديرة المكتبة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وفي مكتبة علي الراعي بالرياح، أقيمت محاضرة بعنوان "شخصية ومعلومة" ناقش خلالها محمد عبد العزيز، أخصائي المكتبات، السيرة الذاتية للعالم المصري د. مصطفى مشرفة، الملقب بأينشتاين العرب والحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء.

من ناحية أخرى، شهد بيت ثقافة التل الكبير محاضرة بعنوان "إدمان المخدرات وسوء استخدام العقاقير الطبية"، تناولت خلالها د. أسماء عبد المعبود، العواقب السلبية لتناول الأدوية دون الرجوع إلى الطبيب وخاصة المسكنات المستخدمة بغرض تخفيف الشعور بالألم.

أعقب ذلك لقاء بعنوان "البيئة الأفضل تبدأ بك" شهد نقاشات مع الأطفال حول أهمية الحفاظ على نظافة البيئة، فيما نفذت مكتبة علي الراعى بالرياح، ورشة تصميم لوحات مستوحاة من التراث ضمن نشاط مرسم الطفل.

نفذت الفعاليات ضمن برنامج إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

