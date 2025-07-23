نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديعة مصابني.. راقصة هزّت الشرق وشيّدت إمبراطورية الفن ثم ماتت وحيدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحلّ اليوم الذكرى السنوية لرحيل الفنانة السورية اللبنانية بديعة مصابني، المرأة التي لم تكن مجرد راقصة أو صاحبة كازينو، بل كانت مدرسة قائمة بذاتها، أنجبت عمالقة وكتبت فصلًا فنيًا لم يتكرر في تاريخ الفن الاستعراضي العربي.

في مثل هذا اليوم من عام 1974، أُسدلت الستارة على حياة بديعة جورج مصابني، بعد 82 عامًا من التحديات والمجد والصراعات. وُلدت في دمشق عام 1892، لكنها لم تعرف الاستقرار إلا على خشبة المسرح، حيث صالت وجالت بين بلادٍ وقارات، من أمريكا الجنوبية إلى قلب القاهرة، التي احتضنت حلمها الكبير.

عندما افتتحت بديعة "كازينو بديعة" عام 1919 في ميدان الأوبرا، لم يكن مجرد ملهى ليلي، بل مركزًا ثقافيًا فنيًا، زاره الكبار من أمثال نجيب محفوظ، وتحول إلى منبر اكتشف وخرّج عمالقة مثل فريد الأطرش، تحية كاريوكا، سامية جمال، محمد فوزي، إسماعيل ياسين، وغيرهم.

ورغم أنها عُرفت بـ "ست الكل" في الوسط الفني، فإن حياتها الشخصية كانت مليئة بالندوب. من الطفولة القاسية، حيث تعرّضت للتحرّش وفقدت والدها باكرًا، إلى زواجها المتقلّب من نجم الكوميديا نجيب الريحاني، الذي جمع بين الحب والفن، قبل أن ينتهي بصمت موجع.

جاهدت بديعة لاقتحام عالم السينما من بوابة الإنتاج بفيلم "ملكة المسارح"، لكن الحظ لم يحالفها كما في المسرح. وبالرغم من المجد الذي عاشته، كانت نهايتها حزينة، حيث ماتت بعيدة عن الأضواء، منسية إلا من ذاكرة التاريخ، التي لا تزال تروي قصتها بشغف.

رحلت بديعة مصابني، لكن إرثها الفني لا يزال حاضرًا، شاهدًا على زمنٍ كانت فيه المرأة تقود الفن، وتُربّي على يدها أجيالًا غيّروا شكل الغناء والرقص والكوميديا في العالم العربي.