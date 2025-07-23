لهذا السبب.. مسلسل "فات الميعاد" يتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل "فات الميعاد" بطولة أسماء أبو اليزيد، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض الحلقة الآخيرة، التي انتظرها كثير من الجمهور، بعدما ازدادات الأحداث إثارة وتشويق، ولاقى العمل تفاعل كبير عبر صفحات السوشيال ميديا طوال فترة عرضه.

أحداث الحلقة الآخيرة

وشهدت الحلقة الختامية ذروة درامية شديدة التأثير، بدأت باختطاف "ريم" ابنة بسمة (أسماء أبو اليزيد) من قِبل والدها مسعد (أحمد مجدي)، الذي فرّ بها إلى الإسكندرية في محاولة للهروب خارج البلاد. إلا أن القدر تدخّل حين هربت الطفلة من والدها وتاهت في الشوارع، ليبدأ سباق محموم للعثور عليها بمشاركة الأم بسمة، ومعتصم (أحمد صفوت)، ومسعد نفسه، الذي تغيّر داخليًا بعد لحظة حاسمة من التأمل والخطر، إذ صدمته سيارة وهو يحتضن ابنته بعد أن وجدها.

الحادث لم يكن نهاية لمسعد، بل بداية لصفحته الجديدة، إذ أدرك أن طريق العنف والانتقام لا يقود إلا للهاوية، ليقرر تسليم حضانة ريم لوالدتها بسمة، في مشهد مؤثر أدمع عيون المشاهدين واختُتمت الحلقة بجو من التصالح والدفء الأسري، وسط احتفال بسيط بعيد ميلاد ريم، شارك فيه الجميع في لحظة نادرة من السلام بعد صراعات طويلة.