نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالة خليل من "أحلى الأوقات" إلى "نوارة".. رحلة مخرجة أعادت صياغة السينما النسوية في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في عالم السينما الذي كثيرًا ما تهيمن عليه الأسماء الذكورية، استطاعت المخرجة هالة خليل أن تحجز لنفسها مكانًا بارزًا بين أبرز صُنّاع الأفلام في مصر والعالم العربي، قدمت خليل خلال مسيرتها أعمالًا تحمل ملامح إنسانية دقيقة، وهمومًا اجتماعية عميقة، ولا سيما ما يتعلق بالمرأة المصرية.

بأسلوبها الواقعي ولغتها البصرية الهادئة، صنعت هالة خليل سينما صادقة لا تركض وراء الصخب، بل تبحث في العمق عن المعنى، إليكم أبرز محطات حياتها المهنية والفنية.

النشأة والبدايات

وُلدت هالة خليل في القاهرة يوم 23 يوليو 1967. وعلى الرغم من التحاقها في بداية مشوارها الأكاديمي بدراسة الهندسة، إلا أن شغفها بالفن دفعها لتغيير مسارها، فالتحقت بـالمعهد العالي للسينما في القاهرة، قسم الإخراج، وتخرجت فيه عام 1992.

مع أولى تجاربها السينمائية القصيرة، ظهرت ملامح أسلوبها الإخراجي المميز، حيث قدمت فيلمها القصير الأول "Marionettes" أو "الدمى"، ثم فيلم "Silence of the Night" (هدوء الليل) عام 1994، هذه البدايات كانت بمثابة التمهيد لمخرجة قادمة تحمل الكثير من الوعي الاجتماعي والبصري.

الانطلاقة الفعلية

في عام 1997، أطلقت خليل فيلمها القصير اللافت "Tiri ya tayyara" (الطائرة الورقية)، الذي نال إشادات من مهرجانات سينمائية في العالم العربي وأوروبا.

هذا الفيلم كان نقلة نوعية في مسيرتها، وأظهر قدرتها على معالجة القضايا الإنسانية من زاوية شاعرية وبسيطة، دون افتعال أو تصنع.

"أحلى الأوقات"

جاء عام 2004 ليكون محطة فارقة في مسيرتها، حيث قدمت أول أفلامها الروائية الطويلة "أحلى الأوقات"، وهو من تأليفها وإخراجها. تميّز الفيلم بطابع نسائي واضح، إذ تناول العلاقات بين ثلاث صديقات من طبقات اجتماعية مختلفة، في إطار واقعي رومانسي عاطفي.

نال الفيلم الجائزة الثانية في مهرجان الكاميرا العربية في روتردام، وأشاد به النقاد المصريون والعرب على حد سواء، لما حمله من نضج فني وجرأة في الطرح بعيدًا عن النمطية.

"قص ولصق" (2006)

أعقبت هالة خليل هذا النجاح بفيلمها الثاني "قص ولصق" عام 2006، الذي رصد حياة شابين في الثلاثين من عمرهما يعيشان حالة من الضياع العاطفي والمهني، ويبحثان عن معنى جديد للحياة، الفيلم تميز بسيناريو محكم وأداء تمثيلي لافت، خاصة من منة شلبي وعمرو واكد.

ورغم إشادة النقاد، إلا أن الفيلم دخل في نزاع قضائي بعد أن اتُّهمت خليل بسرقة فكرة الفيلم، وهو ما نفته المحكمة لاحقًا، مؤكدة أحقيتها القانونية والأدبية في العمل، ورغم هذا الجدل، حصلت خليل على جائزة أفضل إخراج من مهرجان القاهرة السينمائي عن الفيلم، لتثبت من جديد مكانتها كمخرجة مستقلة تمتلك صوتًا خاصًا.

"نوارة" (2015)

في عام 2015، قدّمت خليل الفيلم الأبرز في مسيرتها حتى الآن، "نوارة"، والذي تولت إخراجه وكتابته وإنتاجه، تدور أحداث الفيلم حول خادمة شابة تعمل في منزل أحد كبار رجال الدولة أثناء فترة الثورة، وتُجسّد شخصيتها باقتدار النجمة منة شلبي.

جاء "نوارة" كتتويج لمشوار سينمائي يهتم بالطبقات المسحوقة، ويغوص في مأساة الإنسان البسيط.

فاز الفيلم بعدة جوائز في مهرجانات محلية ودولية، أبرزها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان دبي السينمائي، إضافة إلى تنويه خاص من مهرجان فالنسيا، مما كرّس الفيلم كأحد أهم الأعمال النسوية في السينما المصرية والعربية.

عضوية لجان تحكيم ومشاركات دولية

لم تقتصر إنجازات هالة خليل على الإخراج فقط، بل شغلت أيضًا عضوية لجان تحكيم في عدد من المهرجانات الدولية، مثل مهرجان دبي السينمائي الدولي، ومهرجان روتردام، ومهرجان أيام قرطاج السينمائية، حيث شاركت في تقييم أعمال سينمائية من مختلف أنحاء العالم.

تأثيرها في السينما المصرية والعربية

تميّزت خليل منذ بداياتها بلغة بصرية حساسة وأسلوب سردي يتسم بالبساطة والعمق.

وقد وصفها نقاد كُثر بأنها من روّاد السينما النسوية في العالم العربي، دون أن تقع في فخ الوعظ أو التوجيه.

أفلامها تُقدّم المرأة لا كضحية ولا كبطلة خارقة، بل كإنسان كامل التناقضات، يفرح ويحزن ويبحث عن معنى.

كما أدرج اسمها ضمن كتب ومراجع نقدية هامة، مثل موسوعة Encyclopedia of Arab Women Filmmakers، التي تؤرّخ لأهم المخرجات في المنطقة العربية.