نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجي المقدم في عيد ميلادها.. من مذيعة "السلم والثعبان" إلى نجمة دراما تتقن الأدوار المركبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في 23 يوليو من كل عام، تحتفل الفنانة والإعلامية إنجي المقدم بعيد ميلادها، وهي التي وُلدت في مثل هذا اليوم من عام 1977 بحي المعادي في القاهرة، استطاعت إنجي أن تشق طريقها وسط زحام الوسط الفني والإعلامي، لتصبح واحدة من أكثر الوجوه حضورًا على الشاشة، بفضل موهبتها وتنوع أدوارها ما بين الرومانسي والتاريخي والاجتماعي والسياسي.

بداية المسيرة من بوابة الإعلام

قبل أن تحجز مكانها على الساحة التمثيلية، بدأت إنجي المقدم مشوارها كمذيعة على قناة أوربت، حيث قدمت برنامج "السلم والثعبان" الذي لفت الأنظار إلى حضورها وأسلوبها المميز في التقديم.

واستمرت في الإعلام عبر قناة OTV ببرنامج "مساءك سكر زيادة"، ثم انتقلت إلى الإذاعة لتقدم برنامج "ست الستات" على إذاعة "نجوم إف إم"، ما منحها جماهيرية أولى قبل دخول عالم التمثيل.

أول خطوة في عالم التمثيل

في عام 2006، اقتحمت إنجي المقدم عالم التمثيل من خلال المسلسل الكوميدي "أحمد اتجوز منى"، لتثبت منذ الوهلة الأولى أنها تمتلك حضورًا فنيًا مميزًا، لم تكن هذه التجربة الأخيرة، بل فتحت لها أبوابًا نحو أعمال درامية أخرى مثل "لحظات حرجة" و"حرمت يا بابا"، لتنتقل سريعًا إلى تقديم أدوار أكثر عمقًا ونضجًا.

ليالي أوجيني محطة فارقة في مشوارها

من أبرز محطات إنجي المقدم كان دورها في مسلسل "ليالي أوجيني" عام 2018، حيث جسدت شخصية "صوفيا" الإيطالية ببراعة لفتت الأنظار، لا سيما أنها تعلمت اللغة الإيطالية خصيصًا للدور خلال فترة قصيرة، وأظهرت قدرة كبيرة على إتقان التفاصيل، لتُعد هذه التجربة نقطة تحول فنية كبيرة في مشوارها.

تألق في "ولد الغلابة" و"حواديت الشانزليزيه"

قدّمت إنجي أدوارًا مؤثرة في مسلسلات عديدة، أبرزها "ولد الغلابة" الذي شاركت فيه بدور "صفية"، شقيقة أحمد السقا، حيث برزت في شخصية المرأة الصعيدية القوية. ثم جاء مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي جسدت فيه دور "عايدة"، وهي شخصية نسائية مختلفة تمثلت في الذكاء والغموض معًا، ونال أداؤها إشادة من النقاد والجمهور.

أدوار نفسية في "لعبة النسيان" والمشاركة الوطنية

في مسلسل "لعبة النسيان"، أدت إنجي المقدم دور الطبيبة النفسية "بهيرة"، وهو دور مركب ذو أبعاد إنسانية ونفسية، عكس مدى نضجها الفني وتطور أدواتها كممثلة. كما شاركت في أعمال ذات طابع وطني مثل "الاختيار" و"هجمة مرتدة"، ما عزز من صورتها كفنانة متنوعة لا تتقيد بقالب واحد.

أخر أعمالها في رمضان 2025

قدّمت في الموسم الرمضاني 2025 شخصية "شادية" في مسلسل "كامل العدد ++"، وهي شخصية ذات طابع روحاني داخل إطار اجتماعي كوميدي يناقش الحياة العائلية من منظور غير تقليدي، ما أظهر جانبًا جديدًا من قدراتها الفنية والإنسانية.

رؤية خاصة للجمال والنجاح

خلال لقاءاتها الصحفية الأخيرة، صرحت إنجي المقدم بأنها خضعت لتعديلات بسيطة في الشفاه منذ عام 2013، مؤكدة أنها مع الحفاظ على الملامح الطبيعية، ولا تؤيد التغييرات الجذرية في الشكل.

كما عبّرت عن إيمانها بأن المرأة يجب أن تظهر قوتها بشكل متوازن، وأكدت أن نجاح الآخرين لا ينتقص من قيمتها، بل هو مصدر إلهام لها.

