أحمد عز يحتفل بعيد ميلاده الـ53.. نجم تخطى الوسامة وصنع مجده بالأداء

القاهرة - محمد ابراهيم - في ذكرى ميلاده الثالثة والخمسين، يتجدد الحديث عن أحد أبرز نجوم السينما المصرية، أحمد عز، الذي لم يكن مجرد وجه وسيم بل نجم حقيقي استطاع أن يحفر اسمه في قلوب الجماهير بأعمال مميزة تنوعت بين الأكشن والدراما الوطنية والرومانسية، مرورًا بالمسرح والتلفزيون.

نشأة وبداية فنية مختلفة

ولد أحمد عز الدين علي عزت في 23 يوليو 1971 بحي المعادي في القاهرة، لم يكن دخوله إلى عالم التمثيل تقليديًا؛ فقد بدأ مشواره كعارض أزياء، ثم عمل في مجال الإعلانات، قبل أن تكتشفه المخرجة إيناس الدغيدي وتقدمه في أول ظهور سينمائي له من خلال فيلم "كلام الليل" عام 1998، ليبدأ رحلته الفنية بخطوات واثقة.

أول انطلاقة حقيقية مع "مذكرات مراهقة"

الانطلاقة الكبرى جاءت عام 2001 عندما شارك في فيلم "مذكرات مراهقة" أمام الفنانة هند صبري، حيث لفت الأنظار بأدائه، وبدأت أدواره تتوالى، حيث اختير بعدها للمشاركة في مسلسل "ملك روحي" أمام يسرا عام 2003، وهو الدور الذي ساعد في ترسيخ اسمه لدى جمهور الدراما.

من الرومانسية إلى الأكشن تعدد فني لافت

تميز أحمد عز بذكاء فني في اختيار أدواره؛ فلم يُحبس في قالب النجم الرومانسي، بل سرعان ما اتجه إلى تقديم أدوار الأكشن والتشويق. تنوعت أفلامه بين: "سنة أولى نصب"، "حب البنات"، "الرهينة"، "الشبح"، "مسجون ترانزيت"، "بدل فاقد"، وقدّم خلالها شخصيات متنوعة جمعت بين التحدي والإثارة والجانب الإنساني، مما أكسبه شعبية واسعة.

️ نجم شباك من الطراز الأول

بحلول عام 2015، بات أحمد عز نجم شباك لا يُستهان به، خاصة بعد مشاركته في فيلم "ولاد رزق" الذي حقق نجاحًا جماهيريًا هائلًا، وتبعه بجزء ثانٍ أكثر نجاحًا عام 2019.

وفي عام 2017، قدم فيلم "الخلية"، وجسد فيه شخصية ضابط مكافحة إرهاب، وكان من أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

البطولة الوطنية في أبهى صورها

عام 2019 كان علامة فارقة في مسيرته، حيث شارك في فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، وهو فيلم وطني وثّق بطولات الجيش المصري خلال حرب الاستنزاف.

حقق العمل صدى هائلًا لدى الجمهور والنقاد، وعُرض على الشاشات العربية احتفالًا بذكرى أكتوبر.

وفي عام 2022، قدّم عز واحدًا من أنجح أفلامه، وهو "كيرة والجن"، المأخوذ عن رواية أحمد مراد، والذي جسّد خلاله شخصية وطنية من المقاومة المصرية ضد الاحتلال البريطاني، بمشاركة كريم عبد العزيز وهند صبري. الفيلم حطم الأرقام القياسية في الإيرادات ولاقى إشادة نقدية واسعة.

حضور تلفزيوني مميز وتألق على المسرح

لم يكتفِ عز بالسينما، بل قدّم أعمالًا تلفزيونية قوية أبرزها: "هجمة مرتدة" عام 2020، حيث لعب دور ضابط مخابرات في مسلسل وطني.

"الاختيار 3" الذي جسّد فيه شخصية وطنية مع مجموعة من نجوم الصف الأول، وكان له دور مؤثر في توثيق الأحداث السياسية.

أما على خشبة المسرح، فقد فاجأ الجمهور عام 2020 بمشاركته في بطولة مسرحية "علاء الدين"، التي قُدمت في السعودية ثم في القاهرة، ولاقت نجاحًا كبيرًا، وأثبت من خلالها تنوعه الفني وثقته بنفسه كممثل متكامل.

وسامة مصحوبة بموهبة

رغم اعتياد الجمهور على ملامحه الجذابة، إلا أن أحمد عز لم يعتمد أبدًا على الشكل فقط، بل اختار أدوارًا صعبة ومعقدة كشفت عن موهبته الحقيقية، فهو الفنان الذي مزج بين النجومية الفنية والبراعة التمثيلية، ونجح في أن يكون فنانًا يحترمه الجمهور والنقاد على حد سواء.