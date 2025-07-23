نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

من جديد، أثبتت النجمة ياسمين عبد العزيز أنها واحدة من أكثر الفنانات جماهيرية وتأثيرًا على الساحة، بعدما تصدّرت مؤخرًا قائمة الأكثر بحثًا عبر محركات البحث العالمية، وعلى رأسها "جوجل"، إثر ظهورها اللافت في صور جديدة من داخل الجيم برفقة النجم كريم فهمي. وشاركت ياسمين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث تفاعل معها المتابعون بشكل واسع، ما بين التعليقات التي أبدت إعجابها بلياقتها البدنية وروحها المرحة، وبين من عبّروا عن سعادتهم برؤية الثنائي الفني سويًا بعد نجاحهما في الأعمال الدرامية السابقة.

الصورة، التي التُقطت في أجواء حيوية وعفوية، أظهرت جانبًا جديدًا من شخصية ياسمين عبد العزيز، وبدت فيها بكامل تألقها ولياقتها، مرتدية ملابس رياضية أنيقة، فيما ظهر النجم كريم فهمي بجانبها بابتسامة عريضة. واعتبر الكثير من المتابعين هذا الظهور "رسالة خفية" عن عمل قريب يجمعهما، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققاه في مسلسل "وتقابل حبيب"، والذي يُعد أحدث أعمال ياسمين التلفزيونية، وجمعها بكوكبة من النجوم من بينهم نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، محمود ياسين، إنجي كيوان، بتول الحداد، منة عرفة، وبسنت الباشا، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

ورغم أن الصورة جاءت من داخل الجيم، فإنها أثارت موجة من الجدل حول إطلالة ياسمين الأخيرة بالحجاب، والتي نشرتها أيضًا عبر حساباتها مؤخرًا، وتسببت في تساؤلات عديدة من جمهورها ما إذا كانت الإطلالة مرتبطة بدور جديد أم خطوة شخصية. كما لم يغب عن الأذهان ظهورها الأخير بمجوهرات فخمة وفستان لافت، والذي أشعل مواقع التواصل بتعليقات متباينة بين الإعجاب الشديد والدهشة من تنوع ظهورها في فترة قصيرة.

عودة قوية وتفاعل جماهيري ضخم

يبدو أن ياسمين عبد العزيز عادت بقوة إلى الواجهة، ليس فقط من خلال أعمالها الفنية، بل أيضًا من خلال حضورها الرقمي الطاغي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استطاعت أن تجذب الأنظار إليها مرة أخرى في ظرف أيام قليلة، وتُعيد ترسيخ مكانتها كأحد أبرز نجمات الوطن العربي. ويؤكد النقاد والمتابعون أن ياسمين باتت تُدير ظهورها الإعلامي ومحتواها الرقمي بحرفية واضحة، تمزج فيه ما بين العفوية والذكاء في التوقيت.