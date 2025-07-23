نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين رحمي تخطف الأنظار بدور "فاتن" في فيلم "طلقني".. وتروج للعمل عبر فيسبوك: "قريبًا جدًا!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة ياسمين رحمي جمهورها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأول ترويج رسمي لدورها في فيلمها السينمائي الجديد "طلقني"، حيث تجسّد من خلاله شخصية "فاتن"، وهي إحدى الشخصيات المحورية في الأحداث التي تدور في قالب اجتماعي كوميدي يجمع بين عمق الفكرة وخفة الظل.

وكتبت ياسمين عبر حسابها الشخصي معلقة بحماسة: "فاتن من فيلم (طلقني).. بطولة كريم محمود عبدالعزيز ودينا الشربيني.. إنتاج نيو سنشري.. تأليف أيمن بهجت قمر.. إخراج الأستاذ خالد مرعي.. قريبًا إن شاء الله".

وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشور، إذ أعرب محبو النجمة ياسمين رحمي عن شوقهم لرؤية هذا العمل الذي يُعد من أبرز المشاريع السينمائية المنتظرة في الموسم المقبل. كما أشاد الكثيرون بإطلالة ياسمين في البوستر الدعائي، حيث بدت بإطلالة بسيطة ولكن آسرة، عكست ملامح الشخصية التي ستقدمها والتي يُتوقع أن تكون مفاجأة درامية ضمن سياق الفيلم.

الفيلم من بطولة النجم كريم محمود عبدالعزيز، الذي يواصل مشواره في تقديم أدوار متنوعة وحاضرة بقوة في ذاكرة الجمهور، إلى جانب النجمة دينا الشربيني التي تعود بهذا العمل إلى الشاشة الكبيرة في ثنائية جديدة تجمعها بكريم، بعد نجاحات سابقة أثبتت خلالها قدرتها على التلون والتمرد على الأدوار النمطية.

ويُعد هذا التعاون هو الأول لياسمين رحمي مع الكاتب الكبير أيمن بهجت قمر، الذي كتب السيناريو بأسلوبه الخاص الذي يجمع بين الحوارات الذكية والقضايا الاجتماعية الساخرة، ومع المخرج القدير خالد مرعي الذي يشتهر برؤيته البصرية الراقية وحسّه الإنساني العالي في تقديم تفاصيل الشخصيات.

"طلقني" من إنتاج شركة نيو سنشري للإنتاج الفني، والتي تسعى دومًا لدعم صناعة السينما المصرية بأعمال مبتكرة تواكب تطلعات الجمهور العربي. وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول العلاقات الزوجية في ظل الضغوط النفسية المعاصرة، حيث يسلط الضوء على المفارقات التي تواجه الأزواج في زمن السرعة، والسوشيال ميديا، وتبدل القيم الاجتماعية، ما يجعل من الفيلم مادة دسمة للضحك والتأمل في آن واحد.

ويُعد الفيلم أيضًا بمثابة محطة جديدة في مشوار ياسمين رحمي الفني، التي استطاعت في السنوات الأخيرة أن تحجز لنفسها مكانًا خاصًا في قلوب الجمهور، سواء في أدوارها التلفزيونية المتميزة أو عبر مشاركاتها السينمائية المحدودة ولكن المؤثرة.

وتُعتبر شخصية "فاتن" التي تؤديها ياسمين من الشخصيات المركبة، والتي يتوقع النقاد أن تترك أثرًا كبيرًا في مسار الفيلم، حيث ستظهر في مفاصل درامية حساسة تجمع بين الطرافة والواقعية، وسط توليفة من المشاهد والمواقف التي ترسم لوحة اجتماعية لاذعة عن الزواج والعلاقات العاطفية.

ومع اقتراب طرح الفيلم بدور العرض السينمائية، تترقب الساحة الفنية صدور البرومو الرسمي والإعلان التشويقي الكامل، وسط أجواء من الحماسة والترقّب من قبل الجمهور والنقّاد، خصوصًا مع هذا الفريق الفني القوي الذي يقف خلف الكاميرا وأمامها.