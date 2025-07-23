لقاءات تثقيفية وأمسيات وورش للأطفال ضمن أنشطة قصور الثقافة بالشرقية

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظم فرع ثقافة الشرقية عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"

وضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" أقام بيت ثقافة القنايات محاضرة بدار مناسبات مسجد النصر، بعنوان "الحكاء الشعبي" تحدث خلاله د. خالد مصطفى، موجه لغة عربية، عن أهمية التراث الشعبي ودوره في بناء الهوية الثقافية، متناولا نماذج من الحكايات الشعبية المصرية الأصيلة.

حدوتة شعبية

أعقب ذلك لقاء بعنوان "حدوتة شعبية" شهد نقاشات حول الفنون السمعية والبصرية للقرية، بحضور نخبة من القيادات الثقافية والتنفيذية، بجانب أمسية شعرية بعنوان "واحة الشعراء"، قدم خلالها الشاعران بهاء الدين محمد، وهيثم السيد عبد الرحمن، باقة من القصائد الوطنية نالت إعجاب الحضور.

واختتمت الفعاليات بورشة تصميم لوحات فنية عن البيئة الريفية، وعرض فني لعدد من الموهوبين تضمن فقرات استعراضية بمصاحبة نغمات المزمار والطبل البلدي.

مخاطر التطرف على المجتمع

وضمن الأنشطة الصيفية المنفذة بإقليم شرق الدلتا الثقافي بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، من خلال فرع ثقافة الشرقية، أقام بيت ثقافة أبو حماد محاضرة بعنوان "مخاطر التطرف على المجتمع"، بالتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي، تحدث خلالها ياسر محمود، إمام وخطيب ومدرس بإدارة الأوقاف، عن الآثار السلبية للتطرف، مشيرا إلى ضرورة تربية النشء على الوسطية، باعتبار أن الأسرة هي اللبنة الأولى التي يبنى عليها المجتمع.

وبالتعاون مع وحدة إدارة حماية الطفل بالمحافظة، أقيمت ورشة حكي ضمن فعاليات منتدى الطفل المصري بقرية طوخ القراموص، قدم خلالها الفنان التشكيلي د. مصطفى غنيم، شرحا مبسطا عن مراحل صناعة ورق البردي.

وفي قصر ثقافة العاشر من رمضان نفذت الفنانة زهراء الشاذلي ورشة رسم حر للأطفال، في إطار برنامج "إبداعنا يجمعنا"، فيما شهد قصر ثقافة الزقازيق ورشة تصميم نماذج مصغرة لعرائس الماريونت، باستخدام ورق الكانسون تدريب الفنانة تريزا فريد.