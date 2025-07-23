في عيد ميلادها.. سيلينا غوميز تطلق مبادرة "دائرة العطاء" وتعيد تعريف الاحتفال

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة إنسانية ملهمة، قرّرت النجمة العالمية سيلينا غوميز أن تحتفل بعيد ميلادها الثالث والثلاثين بطريقة مغايرة تمامًا، بعيدًا عن الحفلات والأضواء، عبر إطلاقها مبادرة خيرية جديدة تحت عنوان "Giving Circle" دائرة العطاء، وذلك ضمن جهودها المستمرة لدعم الصحة النفسية حول العالم، بالتعاون مع منظمة Dollar Donation Club.

وتقوم المبادرة على مبدأ التبرع الشهري بمبالغ رمزية تبدأ من دولار واحد فقط، ما يفتح الباب أمام الجميع للمشاركة في دعم قضية نبيلة تلامس ملايين القلوب. وقد صرّحت غوميز لمجلة PEOPLE قائلة:"منذ أن أطلقنا صندوق Rare Impact، كان هدفنا أن نخلق مجتمعًا حقيقيًا قادرًا على إحداث تغيير ملموس. خمس سنوات مرّت وأنا فخورة جدًا بما وصلنا إليه، ومتحمسة لما هو قادم من خلال دائرة العطاء."

الصندوق الذي أسسته النجمة عام 2020 كامتداد لمستحضرات التجميل الخاصة بها Rare Beauty، تمكّن حتى الآن من جمع أكثر من 20 مليون دولار، دعم خلالها أكثر من 30 منظمة غير ربحية في خمس قارات، واستطاع أن يترك أثرًا إيجابيًا في حياة أكثر من 2.2 مليون شاب سنويًا.

ولم تكتفِ غوميز بالدعم المالي، بل أطلقت مؤخرًا أول ورشة عمل عالمية لبناء قدرات الجهات المستفيدة من الصندوق، متضمنة تدريبات على السرد القصصي وجمع التبرعات، بهدف تعظيم التأثير الميداني وتوسيع دائرة التأثير.

ومنذ تأسيس Rare Beauty، لم تتوقف سيلينا عن استخدام تجربتها الشخصية كمصدر إلهام لتعزيز الوعي بالصحة النفسية، ودعم الموارد التعليمية والعلاجية التي يحتاجها الشباب في كافة أنحاء العالم.