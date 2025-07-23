“عُمرة وفاء”.. رانيا فريد شوقي تهدي والدتها الراحلة أجمل عيد ميلاد من قلب الحرم

القاهرة - محمد ابراهيم -

اختارت الفنانة رانيا فريد شوقي أن تحتفل بعيد ميلاد والدتها الراحلة بطريقة روحانية وإنسانية عميقة، حيث أعلنت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أنها قامت بأداء مناسك العمرة عن والدتها، إحياءً لذكراها وتعبيرًا عن حب لا يموت.

وكتبت رانيا كلمات مؤثرة لامست قلوب جمهورها، قالت فيها: "بكرة عيد ميلاد أمي وهي بعيدة عن حضني، أحلى هدية قدرت أقدملها؟ عُــمرة. دعيتلها في كل خطوة، وبنية إن ربنا يوصل لها الثواب والفرحة". وختمت بالدعاء: "اللهم اجعل عيد ميلادها نورًا ورحمة في قبرها، وسعادة أبدية في جنّتك، اللهم ارحمها رحمة واسعة".

وقد تفاعل المتابعون بكثافة مع منشور رانيا، معتبرين أن ما قامت به يُعدّ من أرقى صور البر بالوالدين، وأن هذه اللفتة النبيلة دليل على العلاقة الاستثنائية التي جمعتها بوالدتها، والتي كثيرًا ما تحدثت عنها في لقاءاتها السابقة.

وفي سياق آخر، شاركت رانيا فريد شوقي في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر شاشة "صدى البلد 2"، حيث علّقت على المقارنات التي تجري أحيانًا بين الجيل الفني الحالي وبين جيل والدها النجم الراحل فريد شوقي، قائلة: "مينفعش حد يقارن تجربته بتجربة غيره، الزمن اختلف تمامًا، سواء في طبيعة السينما أو إمكانياتها، والنجاح زمان كان أصعب بكثير من دلوقتي اللي فيه سوشيال ميديا وترويج مختلف".

وأضافت: "زمان الفنان كان بيعتمد على الإفيهات والإعلانات الورقية والجرايد، أما دلوقتي كل حاجة بقت رقمية، والجمهور بقى يتأثر بالدعاية على الإنترنت بشكل كبير، وده مش سهل.. لكنه مختلف".

وهكذا، جسّدت رانيا فريد شوقي في هذه الأيام موقفًا يجمع بين الوفاء العائلي والواقعية الفنية، فجمعت ما بين الحنين والمهنية، لتؤكد مجددًا أنها ليست فقط ابنة “ملك الترسو”، بل نجمة تحمل من اسمه سيرة ومبدأ.