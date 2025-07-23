من الشاشة إلى تايلاند: زوجة بطل The Summer I Turned Pretty تكشف عن خطوة غير متوقعة قلبت حياتهما رأساً على عقب



القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت تشايان كينغ كاسالينيو، زوجة الممثل الأميركي غافين كاسالينيو، عن تغير جذري في حياتهما الخاصة عقب انطلاق الموسم الثالث والأخير من المسلسل الناجح The Summer I Turned Pretty، الذي بدأ عرضه على منصة Prime Video في 16 يوليو الجاري.

تشايان، البالغة من العمر 23 عامًا، ظهرت في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "تيك توك" ضمن سلسلة “استعدي معي”، لتكشف أن الزوجين غادرا الولايات المتحدة وانتقلا مؤقتًا إلى تايلاند، حيث سيقضيان شهرًا كاملًا هناك بسبب التزامات تصوير جديدة لغافين، صاحب الـ25 عامًا.

وأكدت أن هذا القرار، رغم كونه مفاجئًا، جاء عن قناعة ورغبة متبادلة في خوض تجربة العيش خارج البلاد، وهي خطوة طالما حلما بها منذ بداية علاقتهما. وقالت: "كنت أتوقع أن أكون الآن مشغولة بترتيب منزلنا الجديد، لكن الحياة قررت لنا طريقًا آخر، وكان من الصعب تجاهل هذه الفرصة".

علاقتهما، التي بقيت طي الكتمان لفترة طويلة، خضعت لتسليط الضوء لأول مرة في نوفمبر 2024، حين نشر غافين مجموعة صور تجمعهما على إنستغرام مع تعليق رومانسي جاء فيه: “مفتون بك إلى الأبد”، ما أثار ضجة كبيرة وتفاعلًا واسعًا بين متابعيه.

وفي مقابلة سابقة له مع مجلة PEOPLE، شدد غافين على أهمية الخصوصية في حياته العاطفية، مشيرًا إلى أنه يفضل إبقاء تفاصيل حياته بعيدًا عن الأضواء، خاصة بعد أن ارتفعت شهرته بشكل لافت عقب نجاحه في المسلسل.

ولم تكن هذه الرحلة إلى تايلاند التجربة الأولى لهما في السفر المشترك، فقد سبق أن ظهرا في صور أثناء رحلات سابقة، كانت تشايان تتعمد فيها إخفاء هوية غافين، حفاظًا على سرية العلاقة في بدايتها.

وتُعرض الحلقة المقبلة من الموسم الثالث يوم الأربعاء 23 يوليو، في تمام الساعة 3 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، عبر منصة Prime Video، وسط ترقب كبير من جمهور المسلسل حول مصير الشخصيات وخاتمة الأحداث.

الرحلة إلى تايلاند قد تكون محطة مؤقتة في حياتهما، لكنها بالتأكيد تمثل بداية جديدة لمسارٍ مختلف، وربما تمهد لمرحلة أكثر انفتاحًا في علاقتهما التي لطالما سادها الغموض والتكتم.