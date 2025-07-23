"يارب فرحني" تفتح صفحة جديدة بين الشاعر عمرو قطب والنجم حكيم في ألبومه المرتقب (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم -

يُعد الشاعر عمرو قطب واحدًا من الأصوات الشعرية الصاعدة بقوة في ساحة الأغنية المصرية والعربية، حيث استطاع أن يلفت الأنظار بأسلوبه الإنساني العذب، وكلماته التي تمزج بين البساطة والعمق. ومن خلال تجاربه الفنية المتعددة، بدأ قطب يحجز لنفسه مكانًا مميزًا بين أبرز صناع الكلمة الغنائية، بفضل شغفه بالموسيقى وحرصه على أن تكون الكلمة دائمًا معبرة وصادقة.

وفي أحدث خطواته الفنية، تعاون عمرو قطب مع نجم الأغنية الشعبية حكيم في أغنية جديدة تحمل عنوان "يارب فرحني"، والتي تأتي ضمن ألبوم حكيم الجديد المنتظر، من إنتاج شركة روتانا.

وفي تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني"، قال عمرو قطب: "الأغنية دي من كلماتي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع محمد حريقة، ومن إنتاج روتانا، وسعيد جدًا إن تعاون بيني وبين حكيم يكون في أغنية قريبة من القلب، وبتحمل طاقة دعاء وفرحة في نفس الوقت".

وأضاف: "التجربة مع حكيم ممتعة جدًا، لأنه نجم بيحترم الكلمة وبيغنيها بإحساسه الحقيقي، وبيعرف يوصلها للناس بطريقته اللي فيها عفوية وشجن وفرح، وده اللي بيخلي الأغنية الشعبية تفضل حاضرة في وجدان الناس".

وتابع قطب: "يارب فرحني" هي واحدة من ثلاث أغاني ليا في ألبوم حكيم الجديد، وكل أغنية ليها نكهة مختلفة، وده اللي بيخلي التجربة غنية ومليانة تنوع، وإن شاء الله الألبوم ينال إعجاب الجمهور ويحقق صدى واسع".

واختتم قائلًا: "التعاون مع حكيم خطوة مهمة في مسيرتي، وفخور إني جزء من مشروع فني كبير بيحترم الجمهور وبيقدم له أغاني من القلب، وبإذن الله يكون بداية لمزيد من النجاحات مع حكيم وغيره من النجوم".