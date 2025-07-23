نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتوبيس الفن الجميل ينظم جولة تثقيفية للأطفال بمنطقة مصر القديمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، نظم أتوبيس الفن الجميل التابع للهيئة، جولة لأطفال مؤسسة "أقدار" لرعاية ذوي القدرات الخاصة، لزيارة عدد من الأماكن الأثرية بمنطقة مصر القديمة، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية وعي النشء وترسيخ القيم الإيجابية.

مجمع الأديان

استهلت الجولة بزيارة إلى مجمع الأديان، استمع خلالها الأطفال إلى شرح واف من قِبل الدكتور محمد علي، ممثل إدارة الوعي الأثري، حول الكنيسة المعلّقة وكنيسة مار جرجس، بجانب التعرف على تاريخ حصن بابليون التاريخي الذي بنيت الكنيسة المعلقة على أحد أبراجه، وهناك استمتع الأطفال بمشاهدة نماذج من الأيقونات التي تجسد صورا للقديسين، وأعمال الفسيفساء التي توثق رحلات العائلة المقدسة.

أقدم مساجد مصر الأثرية

وتواصلت الفعاليات بزيارة مسجد عمرو بن العاص، أقدم مساجد مصر الأثرية، وتعرف الأطفال على تاريخه وقيمته المعمارية، من خلال مشاهدة طرازه المعماري المميز الذي يعكس ملامح العمارة الإسلامية.

أعقب الجولة، لقاء بعنوان "كيفية الحفاظ على البيئة"، تناولت خلاله داليا طه، من إدارة التوعية البيئية بوزارة البيئة، مفهوم البيئة، موضحة أنواع التلوث، بجانب تقديم عدد من النصائح لتعزيز الصحة العامة.

ورش فنية

بدورها قدمت يمنى حسين ورشة حكي بعنوان "الغذاء الصحي"، أكدت خلالها على ضرورة تناول الأطعمة المفيدة التي تساعد على بناء الجسم، وتقيه من الأمراض.

الجولة نفذت ضمن أنشطة للإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، واختتمت بورشة فنية نفذتها سارة علي، عبر خلالها الأطفال عن أبرز مشاهداتهم خلال الجولة، حيث جسّد كل منهم اللحظة أو المكان الذي أثر فيه بشكل خاص.