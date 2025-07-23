أحمد سعد يطلق بوستر "شفتشي" ضمن أغنيات الوش الثاني من "بيستهبل"

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق النجم أحمد سعد بوستر أغنيته الجديدة "شفتشي" ضمن أغنيات الوش الثاني من ألبوم "بيستهبل" المقرر إطلاقه غدا الأربعاء عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

الأغنية الجديدة كتبت كلماتها منة القيعي في تعاون جديد مع "سعد" ومن ألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى وجودت ونمراوي ومن المقرر إطلاقها في تمام السادسة مساء.



ومن المقرر أن يضم الوش الثاني أغنيات "إتك إتك وشفتشي وبلونة واتحسدنا" وأغنية" "حبيبي ياه ياه" مع مروان موسى وعفروتو.



ويأتي الوش الثاني بعد تصدر أغاني الوش الأول جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق الأغنيات مشاهدات عالية عبر يوتيوب وتصدرها التريند لسبعة أيام متواصلة.