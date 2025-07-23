نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو بفعاليات فنية وثقافية في المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، باقة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة بمواقعها المنتشرة في مختلف المحافظات، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالمناسبات الوطنية وتعزيز الوعي بالتاريخ المصري المعاصر.

القليوبية

أعد فرع ثقافة القليوبية برنامجا متنوعا يشمل محاضرات وورشا وعروضا فنية. حيث يشهد المجمع الخيري بطحانوب مساء اليوم احتفالية تتضمن محاضرة بعنوان "تأميم قناة السويس" يقدمها الأخصائي الثقافي عماد محمد، إضافة إلى ورش فنية وأنشطة حكي، وتختتم بعرض فني لفرقة الآلات الشعبية.

كما تنظم مكتبة أجهور الكبرى غدا الأربعاء في الثانية عشرة ظهرا ندوة بعنوان "ثورة يوليو وعلامة فارقة في حياة الشعب المصري" تلقيها الأخصائية الثقافية حبيبة الوكيل، يتخللها فقرات غنائية وفنية. ويُختتم برنامج القليوبية بحفل فني وثقافي في بيت ثقافة القلج في السابعة مساء الخميس المقبل.

الغربية

يستضيف قصر ثقافة طنطا غدا الأربعاء في الحادية عشرة صباحا محاضرة بعنوان "مكاسب ثورة يوليو" يقدمها الصحفي علاء شبل، يعقبها عرض موسيقي لفرقة الموسيقى العربية وأمسية شعرية.



وفي السابعة مساء، ينظم بيت ثقافة كفر الزيات محاضرة بمناسبة ذكرى الثورة يلقيها الشاعر إبراهيم خطاب.



أما يوم 25 يوليو، فيستضيف المركز الثقافي بطنطا أمسية بعنوان "كيف أثّر الشعر على ثورة يوليو" يقدمها الشاعر محمد سامي، ويقام بالتوازي معرض للفنون التشكيلية، ويختتم اليوم بعرض لفرقة تنمية المواهب على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة في الثامنة مساء.

الإسكندرية

تنطلق الفعاليات مساء اليوم بقصر ثقافة الشاطبي من خلال لقاء شعري بعنوان "ذكرى ثورة 23 يوليو" يقدمه الشاعر أحمد قدري.

ويشهد قصر ثقافة برج العرب غدا الأربعاء لقاء ثقافيا مع الأخصائية منى صلاح في الحادية عشرة صباحا، إلى جانب احتفالية فنية بمركز شباب السيوف.



ويوم الخميس المقبل يقام حفل موسيقي لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية في السابعة مساء. وتستكمل الفعاليات صباح يوم 26 يوليو بورشة فنية تحت إشراف الفنانتين هبة فضل ولميس سعيد، يليها لقاء ثقافي مع الدكتور إبراهيم رجب وفاطيما سعد في قصر الشاطبي.



وتختتم الفعاليات بورشة فنية لذوي الهمم بدار الصفا بالعجمي صباح يوم 29 يوليو، تشرف عليها الفنانة نجلاء فتحي.

الأقصر

يقدم قصر ثقافة الأقصر وقصر ثقافة العديسات اليوم احتفاليات فنية وثقافية متنوعة، كما تستضيف مكتبة النمسا محاضرة بعنوان "23 يوليو.. الثورة البيضاء" يقدمها الباحث أبو المكارم عبد الجليل. وتستمر الفعاليات غدا في قصر ثقافة الطود من خلال احتفالية فنية وثقافية في الخامسة مساء.

البحر الأحمر

يشهد قصر ثقافة الغردقة غدا الأربعاء احتفالية في التاسعة مساء وتتضمن عروضا فنية وفقرات شعرية ومحاضرات توعوية.

وفي مكتبة مصر العامة بمدينة القصير، تقام محاضرة بعنوان "تأثير ثورة 23 يوليو على المجتمع المصري" يلقيها الدكتور ياسر خليل.

كما تستضيف مدينة سفاجا في اليوم ذاته محاضرة بعنوان "أحوال مصر قبل وبعد الثورة" يلقيها الباحث محمد سعد، يليها أمسية شعرية وفقرة عزف على آلة الناي.

ويوم 27 يوليو، يقيم قصر ثقافة رأس غارب ورشة فنية للأطفال في الحادية عشرة صباحا، إلى جانب مسابقة ثقافية وورشة حكي بعنوان "ثورة يوليو" تقدمها الباحثة زينب زاهر.

السويس

يستضيف قصر ثقافة السويس مساء اليوم محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو وتأثيرها على الإبداع" يقدمها الكاتب أشرف عمران.

وفي التاسعة مساء غد الأربعاء، تقدم فرقة السويس للآلات الشعبية عرضا فنيا بممشى أهل السويس بالكورنيش.

الإسماعيلية

تنظم بيوت الثقافة بالإسماعيلية عدة فعاليات مساء اليوم، من بينها احتفالية فنية في بيت ثقافة التل الكبير، ولقاء ثقافي عن الثورة ببيت ثقافة الضبعية يقدمه علي الشوربجي. كما تستضيف مكتبة علي الراعي محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو وتجدد الفكر القومي" يقدمها الباحث محمد أمين.

وتشهد الفعاليات غدا احتفالية في قصر ثقافة الإسماعيلية تقام في الثامنة مساء.

الشرقية

ينظم فرع ثقافة الشرقية غدا في الثانية عشرة ظهرا محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو.. أسبابها ونتائجها" في مكتبة الغار، يقدمها الباحث رامي محمد. وفي السابعة مساء الخميس المقبل، ينظم بيت ثقافة شنبارة محاضرة يقدمها الباحث وليد فرج.

كفر الشيخ

تقام احتفالية ظهر الخميس المقبل بالمركز الثقافي، تعقبها أمسية شعرية يشارك فيها نخبة من شعراء المحافظة.



كما يشهد بيت ثقافة برج البرلس يوم 29 يوليو ندوة في السابعة مساء بعنوان "ثورة 23 يوليو" يلقيها علي شرابي، إلى جانب معرض فني في بيت ثقافة أنور المعداوي.

وتشهد العديد من المواقع الثقافية التابعة للهيئة بمختلف المحافظات أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، احتفاء بذكرى الثورة وتأكيدا على دور الثقافة في إحياء الذاكرة الوطنية وتعزيز الانتماء.

