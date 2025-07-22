نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجد القاسم يخطف الأضواء لأول مرة بلهجة خليجية في "أنتي الأميرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل أغنيته الجديدة باللهجه الخليجية في أول تعاون له مع الملحن العراقي الكبير نامق اديب وتحمل اسم "انتي الأميرة".

أغنية «انتي الأميرة»، كلمات الشاعر العراقي الكبير داود الغنام وتوزيع الموسيقار محمد همام وميكس وماستر محمد جوده.

وتم التسجيل بأستوديو التكامل بحضور الشاعر الكبير دكتور حسين الهنداوي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية والملحن نامق اديب، والموزع محمد همام، والإعلامي أيمن عواد، ومخرج العمل ومنتجة الدكتور عبدالله فضل الذي استقبل جميع الضيوف بالورود.

وأقام احتفالية داخل الاستوديو بمناسبة الإنتهاء من تسجيل الاغنية وبدء الاستعدادات الخاصة لتصويرها بطرية الفيديو كليب حيث يعكف المخرج عبدالله فضل حاليا لوضع اللمسات الأخيرة لتصوير الفيديو كليب للتصوير خلال الأيام القادمة.