نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة الاحتفاء بثورة يوليو فتح عدد من المتاحف القومية مجانًا غدًا الأربعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، قرر قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، فتح متاحف عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، والزعيم مصطفى كامل، وأمير الشعراء أحمد شوقي مجانًا أمام الجمهور وذلك غدًا الأربعاء 24 يوليو2025.



احتفالات وزارة الثقافة بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

ويأتي هذا القرار في ضوء حرص القطاع على المشاركة في الفعاليات الثقافية التي أعدتها وزارة الثقافة لتسليط الضوء على المناسبات الوطنية، وفي الوقت ذاته تعزيز الوعي الفني والتاريخي لدى المواطنين، وخاصة الأجيال الشابة والأطفال.

أبرز المتاحف



كما تهدف مثل هذه المبادرات كذلك والتي تواكب المناسبات المصرية زيادة الوعي والمعرفة بقيمة الرموز الوطنية واسهاماتهم، أيضًا التعريف بمقومات هذه المتاحف المتفردة ودعم حركة الزيارات لها.

متحف طه حسين (11 شارع طه حسين - الهرم – الجيزة)

متحف مصطفى كامل (ميدان صلاح الدين بجوار سنترال القلعة)

متحف أحمد شوقي (6 ش أحمد شوقي متفرع من ش مراد بجوار فندق فور سيزونز – كورنيش الجيزة)