نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تواصل فعاليات مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" بالغردقة وسفاجا والقصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" التي أطلقتها وزارة الثقافة، نظم فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الأنشطة الثقافية والفنية والأدبية، في إطار أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"

واستمرارا لمحور "تراثك ميراثك" من المبادرة أقيم بقصر ثقافة الغردقة، معرض فني بعنوان "أنامل صغيرة"، ضم مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية المستوحاة من التراث، نتاج الورش التي أقيمت بمرسم الطفل، وبمشاركة طلاب مدرسة وليد الجعفري الإعدادية.

فقرات فرقة الفنون الشعبية

كما قدمت فرقة الفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبد الرازق، باقة من الفقرات الاستعراضية الفلكلورية منها: الرفيحي، أهلا وسهلا، قعدة الحظ، الصيادين، وهلت ليالي، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتواصلت الفعاليات مع لقاء بنادي الأدب، أداره الشاعر جمال بدوي، عضو اتحاد كتاب مصر، والأديب رفاعي سعد الله، واستهله الشاعر جمال بدوي بحديث عن المجتمع البدوي وانتقال التراث عبر الأجيال، أعقب ذلك فقرة إلقاء قصائد من الشعر النبطي قدمها الشيخ علي سليمان، تلاها مشاركات من الشعراء الحضور من أبرزهم مصطفى حسن الدغيمي الذي أبدع في إلقاء قصائد مستلهمة من التراث البدوي الأصيل، وأخرى تستعرض مكانة مصر الحضارية.

أمسية شعرية

وفي سياق متصل، أقام بيت ثقافة سفاجا أمسية شعرية تضمنت مناقشة أعمال الشاعرين عبيد طربوش، وجمال إسماعيل، بجانب ورشة حكي بعنوان "مصر عبر التاريخ" تحدث خلالها أحمد رضوان، عن الحضارات المتعاقبة على أرض مصر بدءا من الحضارة المصرية القديمة، مرورا بالقبطية واليونانية، وصولا إلى الحضارة الإسلامية، مؤكدا أن مصر كانت وستظل مهدا للحضارات الإنسانية.

ورش تعليم الخط العربي

من ناحية أخرى، نفذت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة لتعليم الخط العربي، قدم خلالها المدرب جمال أحمد، شرحا تفصيليا عن أنواع الخطوط العربية، ومنها خط الرقعة، النسخ، والديواني.

ورشة الأداء الحركي والأشغال اليدوية

فيما نظم بيت ثقافة القصير ورشة أداء حركي للمدرب هنائي كمال، تلاه دوري ثقافي للأطفال، كما اختتمت فعاليات ورشة الأشغال اليدوية "الكليم"، والتي أُقيمت بجمعية المحافظة على التراث، لمدة أربعة أيام بإشراف الفنانة نجاح فرج.

نفذت الفعاليات ضمن برامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة البحر الأحمر، برئاسة محمد رجب.