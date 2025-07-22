نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد نجاح اغنيتي "بطة" و"اخويا".. إيهاب عبد الواحد يتعاون مع محمد منير في اغنية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الملحن إيهاب عبد الواحد نجاحا كبيرا مع الفنان احمد سعد من خلال اغنيتي "بطة" و"اخويا"، ويتعاون من جديد مع الكينج محمد منير.

إيهاب عبد الواحد يتعاون مع محمد منير في اغنية جديدة

يتعاون إيهاب عبد الواحد مع محمد منير في اغنية جديدة، وتعتبر ضمن اغاني فيلم فيلم "سيرة أهل الضي" من إخراج المخرج كريم الشناوي.

أحدث اعمال الملحن إيهاب عبد الواحد

سبق، واحتفل الملحن إيهاب عبد الواحد بنجاح آخر أغانيه "بطة" و"أخويه" مع النجم أحمد سعد ضمن ألبوم «بيستهبل».

اخر اعمال الملحن إيهاب عبد الواحد

وكان اخر اعمال الملحن إيهاب عبد الواحد هي اغنيه "عندي اكتفاء" مع النجم أصالة، وجاءت كلماتها عندي اكتفاء كلمات، كالتالي:«عندي اكتفاء بالنفس ولا حاجه ولا حوجه، واللي بياخدو البحر بترجعو الموجه، جاني جابو الهوا وجاني، جاني ومعرفش ينساني، سابني ومن يوم ماسابني عرفت إنه راجع تاني، داري ولا انت مش داري، ده اللي بيبيعنا ف ساعتها بنلاقي غيرو ١٠٠ شاري، معلش مافهمناش كان لسه ناقصو علام»

اخر اعمال محمد منير

وكان اخر اعمال محمد منير هو أغنية "الذوق العالي"، من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد طارق يحيى، أما الكليب فحمل توقيع تامر حسني نفسه كمخرج، وطرحت الأغنية رسميًا، ضمن ألبوم "لينا ميعاد".