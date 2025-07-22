الخميس.. منة عدلي القيعي ويوسف حشيش ضيفا منى الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل المؤلفة منة عدلي القيعي وزوجها الفنان يوسف حشيش ضيوفًا على برنامج معكم منى الشاذلي في الحلقة المقرر إذاعتها يوم الخميس المقبل على قناة "ON".

موعد حلقة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش مع منى الشاذلي

ومن المقرر أن يكون موعد عرض حلقة منة القيعي ويوسف حشيش في برنامج معكم منى الشاذلي مساء يوم الخميس 24 يوليو في تمام الساعة الـ 10 مساءً، عبر شاشة قنوات «ON»، وتُعاد الحلقة يوم الجمعة في تمام الساعة الـ 11 مساءً بتوقيت مصر.

تفاصيل حلقة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش مع منى الشاذلي

يحكى الزوجان عن كواليس زفافهما الذي كان يعج بنجوم الفن والرياضة والمجتمع، وحكت منة عن تجربتها الصعبة مع التنفس وتوابع كورونا التي هاجمتها قبل نحو عام وإنها كانت في حالة ذعر أن تعاودها يوم الزفاف.

مني الشاذلي تروج لحلقة منة عدلي القيعي ويوسف حشيش

سبق، وروجت الإعلامية منى الشاذلي لحلقتها مع منة عدلي القيعي ويوسف حشيش، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «الخميس - منة عدلي القيعي ويوسف حشيش ضيوف معكم منى الشاذلي».

اخر اعمال منة عدلي القيعي

يذكر أن منة عدلي القيعي تعاونت مع الهضبة عمرو دياب لأول مرة في أغنية "يا بخته" من ألبومه "ابتدينا"، وقالت إن هذه الأغنية كانت حلمًا وتعتبرها تحولًا كبيرًا في مسيرتها.