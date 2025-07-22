القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان محمد جمعة أحدث أغانيه، والتي تحمل اسم "عاجبني نفسي كده" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

محمد جمعة يطرح أحدث أغانيه "عاجبني نفسي كده"

وجاءت اغنيه "عاجبني نفسي كده" غناء محمد جمعة، ومن كلمات محمد الفنان، إنتاج موسيقي إسلام الأبيض.

كلمات اغنيه "عاجبني نفسي كده"

جاءت كلمات الأغنية كالتالي: عاجبني نفسي كدا.. كدا كدا.. عاجبني نفسي كدا.. حاببني زي ما انا.. كله بخيالي يلا.. مع نفسي كله هنا.. وبأي حد هلا.. معنديش معلش.. اتعودت اتكلم في الوش.. مش بخاف قلبي ميت مش بكش.. مش كئيب بحب دايما اكون فريش.. مفيش ياما ارحميني.. مبعتمدش حد شايف كله صيني.. نسخه واحده ومحدش يملا عيني.. مبروحش لحد اللي عايزني بيجيني.. بعامل كله ميري..

آخر أعمال محمد جمعة

وكان آخر أعمال محمد جمعة مشاركته في فيلم "شقو"، وهو من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

دخول محمد جمعة عالم الغناء

ويذكر ان محمد جمعة كان قد اعلن عن تعاقده مع إحدى الشركات الكبرى في عالم المزيكا، لخوض تجربة جديدة بالنسبة له، بإصدار عدد من الأغاني المختلفة بصوته.