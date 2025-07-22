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بالصور.. بلقيس تستعد لطرح “يامطنشنا”.. تعاون مصري جديد وإطلالة صيفية مبهجة

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  • بالصور.. بلقيس تستعد لطرح “يامطنشنا”.. تعاون مصري جديد وإطلالة صيفية مبهجة 1/5
  • بالصور.. بلقيس تستعد لطرح “يامطنشنا”.. تعاون مصري جديد وإطلالة صيفية مبهجة 2/5
  • بالصور.. بلقيس تستعد لطرح “يامطنشنا”.. تعاون مصري جديد وإطلالة صيفية مبهجة 3/5
  • بالصور.. بلقيس تستعد لطرح “يامطنشنا”.. تعاون مصري جديد وإطلالة صيفية مبهجة 4/5
  • بالصور.. بلقيس تستعد لطرح “يامطنشنا”.. تعاون مصري جديد وإطلالة صيفية مبهجة 5/5

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد النجمة بلقيس فتحي لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية بعنوان "يامطنشنا"، وذلك خلال الأسبوع المقبل، بالتزامن مع موسم الصيف.

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الأغنية من كلمات وألحان بلال سرور، وتوزيع سليمان دميان، وقد انتهت بلقيس من تصويرها مؤخرًا على أحد الشواطئ الساحلية في لبنان، تحت إدارة المخرج إيلي فهد، وتجمع أجواء الأغنية بين الطابع الرومانسي والكوميدي في آنٍ واحد.

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وتُعد "يامطنشنا" خامس أغنية تقدمها بلقيس باللهجة المصرية، بعد أغاني "دبلوماسي"، و"ونتدلع"، و"مزاجنجي"، في حين كانت آخر أغنياتها المصرية "ألف روح" التي طُرحت في صيف عام 2023، وحققت تفاعلًا واسعًا عبر المنصات المختلفة.


يُذكر أن بلقيس قدمت خلال مشوارها الفني مجموعة كبيرة من الأغنيات الناجحة بمختلف اللهجات العربية والمصرية، وحققت من خلالها حضورًا لافتًا في المشهد الغنائي العربي، ما جعلها واحدة من أبرز الأصوات النسائية

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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