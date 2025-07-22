في ذكرى ميلاد وردة الجزائرية.. قصة حب خالدة مع بليغ حمدي وألحان لا تموت



القاهرة - محمد ابراهيم -

في كل عام، تتجدّد ذكرى ميلاد وردة الجزائرية، إحدى أيقونات الغناء العربي، التي سكنت قلوب الجماهير بصوتها الدافئ وإحساسها المتفرّد، ووراء هذا الصوت العظيم، تقف قصة حب استثنائية جمعتها بالموسيقار بليغ حمدي، علاقة لم تكن فقط عاطفية بل كانت فنية خالدة، أنجبت أعذب الألحان في تاريخ الموسيقى العربية.

في هذه السطور، نستعرض تفاصيل تلك القصة التي جمعت بين قلبين مبدعين، وقدّمت عشرات الأغاني التي لا تزال تتردد حتى يومنا هذا.

وردة الجزائرية ميلاد الصوت العابر للزمن

وُلدت الفنانة وردة الجزائرية في 22 يوليو، وتختلف المصادر حول سنة الميلاد بين 1932 و1939، إلا أن الاتفاق يبقى على عبقرية صوتها الذي اخترق الحواجز الوطنية والجغرافية ليصل إلى جمهور الوطن العربي بأسره.

بدأت وردة مسيرتها في عمر مبكر، ولفتت الأنظار بصوتها القوي العاطفي، ما جعلها محط أنظار كبار الملحنين والموسيقيين في عصرها.

بداية الحب من النغمة الأولى

قصة حب وردة وبليغ لم تكن عادية، بل يمكن وصفها بأنها "عشق من أول لحن". فقد أحبّت وردة ألحان بليغ حمدي منذ صغرها، عندما سمعت أغنية "تخونوه" التي لحنها لعبد الحليم حافظ، وكانت حينها لا تزال في عمر السادسة عشرة. اللقاء الأول بينهما تم في منزل الموسيقار محمد فوزي، وهناك، كما صرّحت لاحقًا، بدأ الانجذاب العاطفي والروحي.

أما بليغ، فقد قال عن هذا اللقاء: "ما اهتزيت لعاطفة امرأة إلا لما شفت وردة لأول مرة"

كلمات تلخص شرارة الحب التي أشعلت بدايات علاقة استمرت رغم كل العقبات.

زواج فني وعاطفي

رغم حب بليغ الكبير لها، واجه الثنائي رفضًا من أسرة وردة، التي كانت تعارض زواجها من الوسط الفني لكن بعد عشر سنوات من الفراق، تقابلا مجددًا في الجزائر خلال احتفالات عيد الاستقلال، حيث قدّم لها بليغ أغنية "العيون السود"، فكان ذلك بمثابة الاعتراف النهائي بالحب، والتتويج بعقد القران عام 1972 في منزل الفنانة نجوى فؤاد، بحضور عبد الحليم حافظ الذي غنّى "مبروك عليك" في الزفاف.

دام الزواج نحو ست إلى سبع سنوات، جمع بين شغف فني كبير، وتفاهم عاطفي مميز، رغم ما شابه من خلافات لاحقًا أدّت إلى الطلاق.

الفراق والحب الذي لم ينتهي

رغم الانفصال، لم يُغلق الحب أبوابه، تقول وردة إنها ظلت تحب بليغ حتى آخر لحظة في حياتها. وقد عبّر بليغ عن ألمه بعد الفراق من خلال تلحينه وغنائه لأغنية "بودعك"، التي كتب كلماتها بنفسه، في مشهد نادر، إذ لم يكن بليغ يكتب كلمات أغانيه في العادة.

وردة بدورها اعترفت في أكثر من لقاء أنها لم تشعر بالأمان الفني والوجداني إلا في حضرة بليغ، الذي كان يرسل لها الورد يوميًا بجوار سريرها، في دليل على استمرار المشاعر رغم نهاية الزواج.

إرث فني خالد أكثر من 150 لحنًا

الثنائي وردة وبليغ كوّنا ما يمكن وصفه بـ "ثنائي ذهبي"، حيث قدّما معًا ما يزيد عن 150 أغنية بين العاطفية والوطنية، منها ما غيّر وجه الغناء العربي.

أبرز هذه الأعمال: العيون السود، خليك هنا، وحشتوني، مالي وأنا، بودعك، حكايتي مع الزمان، اشتروني، مسا النور والهنا، إلى جانب أعمال وطنية بارزة مثل: "والله يا مصر زمان"، "احضنوا الأيام"، "حلوة بلادي"

تأثيرهما على الأجيال القادمة

لا يمكن إنكار أن ما قدّمه بليغ ووردة ظل علامة مضيئة أثرت على أجيال متعددة من المطربين والموسيقيين.

وقد شهدت السنوات الأخيرة عددًا من الحفلات الفنية التي أعادت تقديم أعمالهما، آخرها حفل أقيم في دار الأوبرا المصرية منتصف عام 2025، أحيته أوركسترا كاملة إحياءً لأعمالهما الخالدة، وسط حضور جماهيري كبير.