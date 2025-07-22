تعرف علي قائمة أبطال فيلم هيروشيما بطولة أحمد السقا

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أحدث السقا تحضيرات فيلمه الجديد هيروشيما، والذى يقوم بإخراجه المخرج أحمد نادر جلال، ومن تأليف أيمن بهجت قمر.

قائمة ابطال فيلم هيروشيما

ويضم فيلم هيروشيما: أحمد السقا، دياب، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعى، علاء مرسى، والفيلم من إنتاج أيمن بهجت قمر، وفيلم سكوير أحمد بدوى، ونيوسينشرى زيد الكردى.

أحدث أعمال أحمد السقا

ومن ناحية اخري، يعرض حاليا لـ أحمد السقا فيلم أحمد وأحمد ويشاركه البطولة كلا من: أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

تفاصيل فيلم أحمد وأحمد

وينتمي فيلم أحمد وأحمد إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سويًا العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

آخر أعمال أحمد السقا

وكان آخر أعمال أحمد السقا هو فيلم السرب من بطولة شريف منير، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.