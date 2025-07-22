من الرقص إلى السينما.. كيف أصبحت هياتم أيقونة الجرأة في الفن المصري؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

في كل عام، تحل ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هياتم وسط حنين جمهورها لأعمالها التي جمعت بين الجاذبية والجرأة وعلى الرغم من الجدل الذي صاحب تاريخ ميلادها الحقيقي، فإن هياتم لم تكن مجرد راقصة تحوّلت إلى التمثيل، بل كانت امرأة صنعت لنفسها مكانة استثنائية في السينما والمسرح والدراما التلفزيونية، وتركت بصمة يصعب نسيانها.

الاسم الحقيقي وتاريخ الميلاد

رغم تداول كثير من المواقع لميلادها في 22 يوليو 1949، إلا أن هياتم صرحت في آخر حوار لها أن تاريخ ميلادها الصحيح هو 31 ديسمبر 1948، مشيرة إلى أن الاحتفال السنوي بعيد ميلادها في ليلة رأس السنة تسبب في لبس عند البعض.

ولدت في مدينة الإسكندرية، وكان اسمها الحقيقي سهير حسن أحمد.

بداية الطريق من الرقص إلى الأضواء

بدأت هياتم حياتها المهنية كراقصة شرقية في حفلات الزفاف بالإسكندرية، ثم انتقلت إلى القاهرة لتتألق في كازينوهات الفن، قبل أن تطرق أبواب التمثيل في أوائل السبعينيات.

أول ظهور مسرحي لها كان في عرض "شهرزاد"، بينما شهد عام 1971 أولى مشاركاتها السينمائية من خلال فيلم ثم تشرق الشمس أو ليلة حب أخيرة، حسب اختلاف المصادر.

أدوار مميزة في السينما المصرية

قدّمت هياتم أكثر من 35 فيلمًا سينمائيًا، وتمكنت من ترك بصمة خاصة في أدوار المرأة القوية، الجريئة، أو المثيرة للجدل.

من أبرز أفلامها: غريب في بيتي، عفوًا أيها القانون، قضية سميحة بدران، على بيه مظهر، انتحار مدرس ثانوي

، البنات عايزة إيه، الأقوياء

أجادت هياتم لعب أدوار الإغراء دون ابتذال، وكانت واحدة من الفنانات القليلات اللاتي جمعن بين الحضور المسرحي والكاريزما السينمائية.

حضور لافت على الشاشة الصغيرة والمسرح

لم يكن بريق هياتم محصورًا في السينما، فقد برعت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، منها: المال والبنون، زمن عماد الدين، زهرة وأزواجها الخمسة، الباطنية، العمدة هانم.

كما وقفت على خشبة المسرح في عدد من الأعمال الكوميدية والاجتماعية، مثل: الصعايدة وصلوا، عفوًا يا هانم، أنا وهي ومراتي.

حياة شخصية عاصفة وزيجات قصيرة

رغم شهرتها الكبيرة، كانت حياة هياتم الشخصية مليئة بالتقلبات. تزوّجت ثلاث مرات، وكان من بين أزواجها لاعب نادي الزمالك محمود الخواجة، لكن الزواج لم يدم طويلًا.

لم تُرزق بأطفال، لكنها عبّرت عن محبتها الكبيرة لأبناء إخوتها، واعتبرتهم بمثابة أبنائها.

واجهت بعض الأزمات، من بينها شجار على المسرح مع الفنانة ماجدة الخطيب عام 1997، كما تم اتهامها بالتزوير في إحدى القضايا، قبل أن يتم إلغاء الحكم لاحقًا.

معركة المرض والنهاية الصعبة

في السنوات الأخيرة من حياتها، عانت هياتم من سرطان القولون، وخضعت للعلاج عدة مرات. في يوليو 2018، ساءت حالتها الصحية بشكل كبير، وتم نقلها إلى المستشفى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة يوم 27 يوليو 2018، عن عمر ناهز 69 عامًا (أو 70 عامًا حسب تاريخ ميلادها الصحيح).

