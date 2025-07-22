ياسمين رحمي تكشف لـ دوت الخليج الفني تفاصيل دورها في "طلقني"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة ياسمين رحمي تصوير مشاهدها في أحداث فيلم "طلقني" الذي بدأ منذ أسبوعين من بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني



كشفت ياسمين رحمي تفاصيل دورها في العمل من خلال تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني قائلة:' بدأت تصوير الفيلم منذ أسبوعين وأجسد دور " فاتن" ابنه كمال الذي يجسد دوره محمد محمود وزوجة " الضبع" والذي يقوم بدوره الفنان محمود حافظ خلال الأحداث.



الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج نيوسينشري ومن بطولة كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، محمد محمود، محمود حافظ.

وهذا يعتبر التعاون الثاني الفنانة دينا الشربيني مع الفنان كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم “ الهنا اللي أنا فيه ” حيث شارك في بطولة الفيلم كلا من ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي.

دارت أحداث الفيلم حول شخصية دكتور أحمد، وهو متخصص في تقديم نصائح حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه يجد نفسه في مواجهة مشاكل زوجية حقيقية، لتتطور الأحداث بشكل غير متوقع عندما تفاجئه زوجته باقتراح غريب يتعلق بصديقتها.