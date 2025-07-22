وردة الجزائرية في ذكرى ميلادها.. سيدة الطرب التي غنّت للحب والوطن وسكنت القلوب

القاهرة - محمد ابراهيم -

في مثل هذا اليوم من كل عام، تتجدد ذكرى ميلاد واحدة من أيقونات الغناء العربي، الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، التي ولدت في 22 يوليو عام 1939، ووهبت صوتها للفن وللشعوب العربية، فأصبحت رمزًا للأصالة والرقي بين باريس والجزائر والقاهرة، نسجت وردة رحلة فنية زاخرة بالأغاني الخالدة، والتجارب الملهمة، التي تجاوزت الفن إلى حدود الوطنية والحب الصادق.

الميلاد والنشأة في باريس

وُلدت وردة فتوكي، الشهيرة بوردة الجزائرية، في العاصمة الفرنسية باريس لأب جزائري وأم لبنانية، ورغم نشأتها في أوروبا، حملت وردة في وجدانها ملامح الوطن العربي، وبدأت مشوارها الغنائي وهي في الحادية عشرة من عمرها، عندما كانت تغني في نادي والدها هناك، وتقدم أغاني لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ.

بداية الطريق الفني من لبنان إلى مصر

لفتت وردة الأنظار بصوتها العذب وأدائها الأصيل، فانتقلت إلى لبنان ثم مصر، حيث شكّل عام 1960 نقطة تحول في حياتها.

استدعاها المخرج حلمي رفلة إلى القاهرة وقدّمها في أول أفلامها السينمائية "ألمظ وعبده الحامولي"، لتبدأ مسيرتها الرسمية وسط كوكبة من عمالقة الطرب.

ونالت اهتمامًا خاصًا من الزعيم جمال عبد الناصر الذي طلب مشاركتها في أوبريت "وطني الأكبر"، لتكون صوتًا يعبر عن الحلم القومي العربي.

انسحاب مؤقت من الأضواء بسبب الزواج

رغم نجاحها الفني، قررت وردة الابتعاد عن الساحة الفنية بعد زواجها من جمال قصيري، وكيل وزارة الاقتصاد الجزائري، وفضّلت التفرغ لحياتها الأسرية وتربية ولديها لكنها لم تبتعد عن الفن في وجدانها، لتعود إليه بقوة بعد عشر سنوات.

العودة المدوية بدعوة من الرئيس بومدين

عام 1972، طلب منها الرئيس الجزائري هواري بومدين المشاركة في احتفالات الذكرى العاشرة لاستقلال الجزائر، فغنّت أغنيتها الشهيرة "عدنا إليك يا جزائرنا الحبيبة".

وكانت تلك المناسبة بوابة العودة الكبرى لوردة، التي عادت إلى مصر، وقررت الانفصال عن زوجها لتكمل مشوارها الفني بلا قيود.

قصة حب وفن مع بليغ حمدي

عادت وردة إلى القاهرة وتزوجت من الموسيقار المصري الكبير بليغ حمدي، وشكّلا معًا ثنائيًا فنيًا أسطوريًا، حيث لحّن لها مجموعة من أجمل أغنياتها مثل "العيون السود"، "خليك هنا"، و"اللي ضاع من عمري". واستمر زواجهما ست سنوات قبل أن ينفصلا، لكن بقي الحب الفني بينهما مستمرًا في الأغنيات.

"أوقاتي بتحلو" والانطلاقة الكبرى

في عام 1979، أدّت وردة أغنية "أوقاتي بتحلو" من ألحان سيد مكاوي، وهي الأغنية التي كانت معدّة لأم كلثوم، ولكنها بقيت محفوظة في أدراج سيد مكاوي حتى جاء صوت وردة وأحياها بأداء حيّ أثار الإعجاب، وكرّسها كصاحبة مدرسة غنائية متكاملة.

مسيرة فنية غنية بالتعاون مع كبار الملحنين

لم تقتصر نجاحات وردة على بليغ حمدي وسيد مكاوي فقط، بل تعاونت مع عدد من عمالقة التلحين أمثال محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، عمار الشريعي، صلاح الشرنوبي، وحققت من خلالهم نجاحات باهرة مثل: "في يوم وليلة"، "أكذب عليك"، "بتونس بيك"، و"لعبة الأيام".

وردة في السينما والتلفزيون

قدّمت وردة أعمالًا سينمائية ناجحة أبرزها "ألمظ وعبده الحامولي"، "صوت الحب"، "آه يا ليل يا زمن"، و"ليه يا دنيا"، إلى جانب ظهورها التلفزيوني المميز في مسلسل "أوراق الورد" عام 1979، و"آن الأوان" عام 2007، وهو آخر أعمالها الفنية على الشاشة.

صوت الثورة والوطن

لم تكن وردة فنانة عاطفية فقط، بل كانت أيضًا صوتًا وطنيًا حاضرًا في الأحداث الكبرى. فخلال حرب أكتوبر 1973، سجّلت أغنيتي "بسم الله.. الله أكبر" و"وأنا على الربابة بغني"، دون أن تتقاضى أجرًا، لتبثّ في قلوب الجنود والأمة العربية شعورًا بالفخر والعزة.

تكريمات ومسيرة لا تُنسى

كرّمت وردة من قبل العديد من الجهات الرسمية والفنية، منها وسام الاستحقاق الوطني في الجزائر، ووسام الفنون والآداب من فرنسا، وجائزة أفضل مطربة عربية من المجمع العربي للموسيقى، وجائزة الوفاء من مهرجان الموريكس دور.

رحيلها وبقاء صوتها خالدًا

رحلت وردة الجزائرية عن عالمنا في 17 مايو 2012 عن عمر يناهز 73 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة في منزلها بالقاهرة، وشيّعت في جنازة رسمية إلى الجزائر، حيث دُفنت في مقبرة العالية لكنها لم ترحل من وجدان العرب، فصوتها ما زال يلامس القلوب، وأغانيها ما زالت تتردد على الألسنة، شاهدة على زمنٍ من الطرب الأصيل.