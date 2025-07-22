ورش وعروض فنية متنوعة في أنشطة قصور الثقافة بسفاجا والشلاتين وأبو رماد

القاهرة - محمد ابراهيم -

نظم فرع ثقافة البحر الأحمر عددا من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

تراث ميراثك

تضمنت الفعاليات محاضرة بقصر ثقافة أبو رماد، بعنوان "تراثك ميراثك" ناقش خلالها علي عبداللطيف، أخصائي اجتماعي بمدرسة أحمد عرابي، مفهوم التراث موضحا أنه ما توارثته الأجيال من عادات وتقاليد وفنون وآداب ومعتقدات، مؤكدا دوره الحيوي في تشكيل هوية المجتمع.

وتواصلت الأنشطة مع ورشة تصميم لوحات فنية عن عادات سكان الجنوب، وأخرى لتجسيد أدوات مشروب "الجبنة" الشعبي، تدرب الفنان محمد أحمد.

عروض فرقة أطفال الغردقة للفنون الشعبية



فيما قدمت فرقة أطفال الغردقة للفنون الشعبية عرضا فنيا تضمن فقرات فلكلورية، منها "العتبة جزاز"، و"الصعيدي"، وغيرها من التابلوهات بقيادة الفنان رضا ياسين.

واستمرارا للأنشطة الصيفية المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، نظم بيت ثقافة سفاجا لقاء بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، تحدث خلاله أحمد إسماعيل، عن مفهوم المهارة بوصفها قدرة الفرد على أداء المهام بكفاءة عالية، مؤكدا أن التكرار هو الأساس في اكتساب أي مهارة حياتية.

معرض فني بثقافة الشلاتين

وفي قصر ثقافة الشلاتين أقيم معرض فني يضم نتاج ورش مرسم الطفل، تحت إشراف غادة محمود، بجانب ورشة لتعليم أساسيات الخط العربي، تدريب يسري صبري.

نفذت الفعاليات ضمن برامج إقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة البحر الأحمر، برئاسة محمد رجب