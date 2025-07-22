"لو تعرفي".. وائل كفوري يطرح أحدث أغانيه

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان وائل كفوري أحدث أغانيه وتحمل اسم "لو تعرفي"، عبر منصة اليوتيوب والمنصات الموسيقية، ومحطات الراديو.

وائل كفوري يطرح أحدث أغانيه

وتعد أغنية "لو تعرفي" خامس أغنيات ألبوم وائل كفوري الجديد، "WK25" وهي من كلمات منير بو عساف، وألحان د. هشام بولس، وتوزيع موسيقى داني حلو، ميكس وماسترينج رالف سليمان.

وائل كفوري يروج لـ أحدث أغانيه

سبق، وشوق كفوري جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي لأغنيته "لو تعرفي" ونشر فيديو ترويجي للأغنية عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، ظهر فيه مع فريق العمل أثناء كتابة كلمات الأغنية،وعلق:" لو تعرفي...الأغنية الخامسة... 22/07/25.

تفاصيل ألبوم وائل كفوري

يذكر أن وائل كفوري قد طرح، أولى أغنيات ألبومه الجديد، "WK25"، وهى "بدي غيّر فيكي العالم"، كلمات إميل فهد، وألحان جيهاد حدشيتي، وتوزيع موسيقى، روني برّاك، وميكس وماسترينج علي رمضان، كما طرح، ثاني أغنياته وهى بعنوان " تك تك قلبي "، من كلمات منير بو عساف، وألحان وتوزيع موسيقى بلال الزين وميكس وماسترينج علي رمضان.

وايضا طرح كفوري اغنيه "بعتذر منك" كلمات بيار حايك، وألحان زياد بطرس، وتوزيع موسيقى ألكسندر ميساكيان، و"انتي بعيوني" كلمات منير بو عساف، وألحان ملحم ابو شديد، وتوزيع بلال الزين، كما طرح رابع اغنيه "انتي بعيوني" كلمات منير بو عساف، وألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع بلال الزين.