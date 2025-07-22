عروض زمن الفن الجميل وفلكلور الشرقية وأوبرا عربي في ثاني أسابيع "صيف بلدنا" بالعلمين

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستضيف المسرح الروماني بالمنطقة التراثية في مدينة العلمين، عددا من العروض الفنية، ضمن فعاليات الأسبوع الثاني من مهرجان "صيف بلدنا" في دورته الأولى، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك ضمن برنامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة.

عرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية

ويقام بعد غد الخميس ٢٤ يوليو عرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف، تبدأ فعالياته في التاسعة مساء، ويشمل مجموعة من الفقرات فلكلورية تجسد الطابع الشعبي لمحافظة الشرقية، منها: الحصان، الفرح الشرقاوي، التحميلة، والسقايين، وغيرها.

حفل فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية



كما تحيي فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية حفلا فنيا بقيادة المايسترو أحمد شوقي الأشقر، يتضمن باقة من الأغاني التراثية والطربية.

عرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية

ويوم الجمعة ٢٥ يوليو يقام عرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، بجانب فقرات فنية تقدمها فرقة أطفال أوبرا عربي بقيادة الفنانة رنا بركات، تتنوع ما بين الغناء، الحكي، والاستعراضات المستوحاة من زمن الفن الجميل، بشكل جديد يحاكي فكرة الأعمال الأصلية، كمحاولة لاسترجاع الذكريات الفنية وحفاظا على هذه الفنون من الاندثار.

مهرجان صيف بلدنا

مهرجان "صيف بلدنا" بمدينة العلمين الجديدة، ينفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في الإدارة العامة للمهرجانات والفنون الشعبية والموسيقى، وبالتنسيق مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وبالتعاون مع جهاز مدينة العلمين الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية.

ويعد المهرجان واحدا من أبرز الأنشطة الصيفية للهيئة العامة لقصور الثقافة هذا العام، ويستمر حتى 29 أغسطس المقبل، مقدما عروضا فنية مجانية يومي خميس وجمعة، بمشاركة فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، إلى جانب العروض الموجهة للأطفال، بهدف نشر الفنون وإحياء التراث.