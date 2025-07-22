نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلغاء حفل عمر كمال بالإسكندرية لأسباب اضطرارية وقريبا الإتفاق على موعد آخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بإلغاء حفل النجم عمر كمال والذي كان من المقرر إقامته الخميس المقبل على مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية.

إلغاء حفل عمر كمال بالإسكندرية

وجاء قرار إلغاء حفل حفل كمال بناءا على طلب منه نظرا لسفره خارج البلاد في هذا التوقيت.

ومن جانبه قال الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية: قرار إلغاء حفل النجم عمر كمال جاء بناءا على طلبه ورغبته وكنا نتمنى إقامة الحفل ولكن شاءت الظروف بذلك.

وأضاف "عبدالمنعم" التعامل بيننا وبين الفنانين يسوده الود والاحترام المتبادل ولذلك قررنا الغاء الحفل وسنوافيكم بالموعد الجديد لاحقا.

وأوضح الفنان تامر عبدالمنعم أن ماحدث مع عمر كمال نفس الأسلوب الذي تم اتباعه مع النجم لؤي مع اختلاف الموقف.

تامر عبد المنعم في اليابان

ويتواجد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية حاليا باليابان كرئيس للوفد الموافق لفرقة رضا للفنون الشعبية لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان.