نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام عباس أولى مفاجآت أشرف عبد الباقي في "سوكسيه" بالساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان أشرف عبد الباقي عن تنظيم حفلات لمشروعه المسرحي "سوكسيه" في بورتو جولف بالساحل الشمالي، تقام الحفلات الخميس والجمعة من كل أسبوع على مدار الصيف الحالي وأولى الحفلات ستكون للمطرب هشام عباس يوم الخميس 24 يوليو وسيقدم فيها مجموعة من أبرز أغنياته.



بينما يستعد مسرح سوكسيه بالساحل الشمالي يوم الجمعة 25 يوليو لاستقبال حفل ستاند أب كوميدي يقدمه عمر الجمل بعنوان "في الساحل".

معلومات عن سوكسيه



سوكسيه هي مبادرة أطلقها النجم أشرف عبد الباقي في أكتوبر من العام الماضي لدعم المواهب الشابة في المسرح وقدم فيها العديد من المسرحيات بالقاهرة.