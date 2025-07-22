نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعراضات مبهجة للفلكلور البورسعيدي في ليالي "صيف بلدنا" بمطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصلت فعاليات مهرجان "صيف بلدنا 5" بمحافظة مطروح، والذي يُقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ويستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.

وشهد مسرح النادي الاجتماعي، عرضا فنيا لفرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية، في ثاني ليالي مشاركتها بالمهرجان، حيث قدمت باقة من الرقصات المستوحاة من فلكلور مدن القناة، على أنغام آلة السمسمية، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وبحضور نهلة عبد القادر مدير عام فرع ثقافة مطروح، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

وقدمت الفرقة، بقيادة الفنان محمد أبو صالح، الحضور عددا من الفقرات الفنية التي عكست تراث البيئة البورسعيدية، من أبرزها: يا طير يا رمادي، السمسمية، آه يا لالالي، الخلالة، وغيرها من الرقصات التي تميزت بالحيوية والألوان الشعبية.

كما شهدت الفعاليات تنفيذ أولى الورش الفنية المصاحبة، حيث قدمت الفنانة منى شاكر ورشة للقص واللصق، شارك فيها عدد كبير من الأطفال.

واستمر الإقبال على معرض الكتاب المقام بالتزامن مع المهرجان، والذي يضم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة.

يقام مهرجان "صيف بلدنا 5" بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في الإدارات العامة للمهرجانات والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة مطروح.

ويقدم المهرجان على مدار فترة إقامته عددا من العروض الفنية المجانية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية التابعة للهيئة، إلى جانب ورش فنية متنوعة.