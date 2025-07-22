عطار يطلق أغنيته الجديدة "خميرة" وسعيد بنجاح "سيدى يا سيدى" مع نانسى

القاهرة - محمد ابراهيم - يبدأ المطرب الشاب عطار – ذو الأصول المغربية من ناحية الأم - خطوة جديدة فى مشواره الفنى، بطرحه اليوم أحدث فيديو كليب لأغنيته الجديدة "خميرة"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، ومن إخراج المغربية، كوثر التغزاوى، وإنتاج شركة "مزيكا" للمنتج محمد جابر.



و يقدم عطار فى أغنيته "خميرة" لحن إستثنائى، عن طريق أسلوبه الغنائى الخاص، الذى ينال دائما إعجاب جمهوره، ويضيف شكلا من الأشكال الغنائية الحديثة، يتفاعل معها الشباب، ويتجاوب دائما مع كل مايقدمه.. تم تصوير الأغنية فى المغرب، بأحياء مدينة كازابلانكا، وفى معالمها الشهيرة هناك، والتى منها بعض الأحياء الشعبية، وميناء كازابلانكا، ومن خلال فكرة الكليب، رسخ عطار فكرة المزج بين الثقافة المصرية، والمغربية فى أكثر من شكل سواء فى الأماكن، أو فى ارتدائه تى شيرت المنتخب المصرى، والمنتخب المغربى.



يذكر أن عطار تواجد فى المغرب منذ فترة، فى رحلة التقى خلالها بأهله وأصدقائه، بالإضافة إلى قيامه ببعض الأعمال الفنية هناك.



كما يعيش أيضا الفنان عطار، لحظات من السعادة، بعد نجاحه مع النجمة اللبنانية نانسى عجرم، فى تعاونه معها بألبومها الجديد “نانسي 11”، من خلال تلحينه أغنية "سيدى يا سيدى"، وقد ظهرت النجمة اللبنانية في لحظة عفوية خلال كواليس تسجيل الأغنية وبدت في حالة من الانسجام مع الموسيقى، وهي ترقص بحماس داخل الاستوديو، في لقطة عكست أجواء المرح والطاقة الإيجابية التي صاحبتها.. أغنية "سيدى يا سيدى" كلمات مصطفى حدوتة، وألحان عطار، وتوزيع وميكس جلال الحمداوي.