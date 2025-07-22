"مبادئ المونتاج" في محاضرة بورشة الدراسات السينمائية بالإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات الورشة التدريبية "ابدأ حلمك" للدراسات السينمائية، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة الإسكندرية، ضمن برامج وزارة الثقافة لنشر الثقافة السينمائية وصقل المهارات الفنية للشباب.

وشهد قصر ثقافة الأنفوشي، محاضرة بعنوان "مبادئ المونتاج السينمائي"، وذلك في ختام المحاضرات العامة التي أقيمت على مدار عشرة أيام بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين.

قدم المحاضرة المونتير حسام المحفوظي، وتناول خلالها تعريف المونتاج وأهميته في صناعة الفيلم، وتأثيره المباشر على إيقاع الأحداث.

واختتمت المحاضرة بعرض عدد من الأفلام التسجيلية نتاج الورشة خلال السنوات السابقة، لمناقشة خطوات المونتاج السينمائي مع المشاركين.

الورشة تقدمها الإدارة العامة للثقافة السينمائية التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالمجان للرواد، بالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية بإدارة د. منال يمني، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، وذلك في إطار خطة الهيئة لدعم المواهب الشابة.

وتتواصل الفعاليات اليوم الاثنين مع الدورات التخصصية في مجالات: التمثيل، الإخراج، كتابة السيناريو، التصوير، والمونتاج، وتستمر حتى يوم 30 من الشهر الجاري.