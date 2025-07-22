نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هند صبري تنعى والدتها بكلمات مؤثرة: "ماتت أمي وتوقف الوقت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة هند صبري والدتها، التي رحلت عن عالمنا خلال الأيام الماضية، برسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبّرت فيها عن ألم الفقد وكسرة القلب التي خلفها رحيل والدتها، وطلبت من جمهورها الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها.

منشور هند صبري

وكتبت هند صبري في أول تعليق لها عقب وفاة والدتها: “أمي، ممّا، ممّاتي، ماما، دلندة، بطاطس، بطّوس، ماتت أمي وتوقف الوقت وسكت وكل شيء، من يعرفني جيدًا يعلم أننا لم نفترق أبدًا، روحي وروحها تعاقدتا على ألّا نفترق حتى شيّعتها إلى مثواها الأخير”.

وأكدت هند صبري على أن والدتها كانت بمثابة ابنتها وصديقتها، معلقة: “أمي كانت ابنتي وصديقتي ورفيقة دربي، وأكثر قلب أحبني وأحببته، كيف يدور العالم دون أم؟، يقولون إن النار تبرد، وإن الحزن يصغر، وإن الحنين يتوقف عن الصراخ، يقولون وأنا لا أصدق، وأدعو الله أن يربط على قلبي الذي تفتّت وذبل”.

وأضافت: "الله يرحمك يا أمي، ويتقبلك في فسيح جناته، ويأجرك على مرضك وتعبك، ويصبّرني على الفراق، والله يرحم كل أم، أرجو من كل من يحبني، وكل من عرفها، قراءة الفاتحة والدعاء لها بالمغفرة والرحمة".

آخر أعمال هند صبري الدرامية

وكان آخر أعمال هند صبري الدرامية هو تقديمها لمسلسل البحث عن علا 2، وهو بطولة سوسن بدر، محمود الليثي، ظافر العابدين، طارق الإبياري، ندى موسى، وغيرهم من الفنانين.