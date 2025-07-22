راغب علامة يكسر الصمت: لست مسؤولًا عن أي تصرّف عفوي… ومصر بلدي الثاني

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان راغب علامة عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي في "إنستجرام" بيانًا توضيحيًا نفى فيه بشكل قاطع صحة البيان الصحفي الذي تم تداوله مؤخرًا والمنسوب إليه على بعض المنصات الإعلاميةء وجاء في البيان الرسمي لراغب علامة: "أؤكد بشكل قاطع أن هذا البيان لم يصدر عني ولا عن مكتبي الرسمي، ولا يمثلني بأي شكل من الأشكال".

تصريحات راغب علامة

وأضاف راغب أنه تواصل بشكل مباشر مع الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، حيث جرى توضيح كافة الأمور بروح الاحترام المتبادل، مضيفًا: " أكدت خلال الاتصال أن أي موقف أو سوء تفاهم لا يتحمله الفنان هو من مسؤولية المنظمين أو أي جهة أخرى".

وأكد راغب علامة على احترامه وتقديره لجمهوره في كل مكان، وخاصة في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الجمهور هو محور نجاحه، معلقًا: " جمهوري في كل مكان، وفي مصر تحديدًا، هو محور نجاحي ومحط محبتي واحترامي الدائمين".

كما أوضح أنه تابع ما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً الإضافات التي أُضيفت على الفيديوهات والصور، مؤكدًا أن حفلاته الأخيرة في الساحل الشمالي شهدت نجاحًا كبيرًا ولم يصدر أي تصرف غير لائق من أي من المعجبين أو محبيه.

وختم البيان بطلبه من الجميع تحري الدقة وعدم الاعتماد على بيانات غير صادرة عن القنوات الرسمية، معربًا عن خالص محبته وتقديره للجمهور.

