تفاصيل تجربة الكاتب يوسف معاطي مع الزعيم عادل إمام في الدراما

القاهرة - محمد ابراهيم - قال المؤلف يوسف معاطي أنه تعاون مع الفنان عادل إمام في العديد من الأعمال في السينما والدراما والمسرح، وأن بدايتهم كانت فيلم “محروس بتاع الوزير”.

أبرز تصريحات يوسف معاطي

وأضاف خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي في الحزء الثاني من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة:"بعد ذلك كانت مرحلة توصف بأنها أخطر ما يمكن وهي أن الفنان عادل إمام يقدم الكوميديا وهو أب ومنها فيلم " التجربة الدنماركية “ وهذا الفيلم ظل عند عادل إمام لمدة عام وتحدث معي بعد عام عن الفيلم”.

وتابع: "فيلم "عريس من جهة امنية " ومن بعده فيلم " السفارة في العمارة " وأعقبه "مرجان احمد مرجان “ وعلى الرغم من الكوميديا بالفيلم وكان هناك حوار رائع بين الزعيم الفنانة ميرفت امين وقال لها أنا أعلمك الحياة”.

وعن جملة " الحلزونة " و" أبيع نفسي" أجاب: “تعرضت لسباب ونقد من شباب المثقفين، والأستاذ عادل امام ضحك بشدة عندما سمع تلك الجمل”.

يوسف معاطي وعادل إمام في الدراما

وعلى مستوي الدراما كانت الفكرة كيف يعود الزعيم للدراما بعد غياب أكثر من 25 عام أن الفنان عادل امام عزف عن الدراما لمدة 25 عام بعد "دموع في عيون وقحة " "وابراهيم الطاير "وكانت العودة مع مسلسل "فرقة ناجي عطا الله " ومسلسل "العراف"، والكوميديا ليس سهلة ولا بد أن يكون الكوميديان وبطل العمل أمامه بطل وممثل قوي.