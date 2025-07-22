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صيف الأوبرا 2025 يجدد شباب الموسيقي العربية على المكشوف

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  • صيف الأوبرا 2025 يجدد شباب الموسيقي العربية على المكشوف 5/14
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  • صيف الأوبرا 2025 يجدد شباب الموسيقي العربية على المكشوف 7/14
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أحمد جودة - القاهرة - جدد صيف الأوبرا 2025 الذى تنظمه وزارة الثقافة من خلال دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام شباب الموسيقى العربية خلال الأمسية التى أقيمت على المسرح المكشوف وقادها المايسترو أحمد عامر وشارك بها المطربون أحمد سعيد، نهي حافظ، مؤمن خليل، رحاب عمر وياسر سليمان.

الأغاني التي تم تقديمها في الحفل

 

وطوال السهرة اجتمع عدد من الموروثات الغنائية الخفيفة بحيوية وروح الاعمال المعاصرة، لتكتب فصلًا جديدًا في قصة الفن العربي، ومع براعة المايسترو أحمد عامر وأصوات تجمع بين تقنيات الأصالة وسمات الحداثة إستمتع الحشد الجماهيري من ضيوف صيف الأوبرا 2025 بمختارات من المؤلفات الشهيرة كان منها علي الضحكاية، بياع القلوب، مغرم يا ليل، هوي يا هوي، مين قالك تسكن في حارتنا، كتير بنعشق، المليونيرات، طاير يا هوي، علي صوتك، ع اللي جري، سامحتك كتير، علي بابي واقف قمرين، يا حبيبي، حلف القمر.

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أكد الحفل إن الموسيقى العربية بثرائها وتنوع مقاماتها وقوالبها تُعد روحًا حية تُعيد بناء الجسور بين الأجيال وتحمل في طياتها ماضيًا عريقًا ومستقبلًا مشرقًا.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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