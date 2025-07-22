الكاتب يوسف معاطي: "لم أكتب قصة حياة الزعيم عادل إمام لهذه الأسباب"

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أحمد جودة - القاهرة - قال المؤلف والكاتب الكبير يوسف معاطي إن الفنان عادل إمام طلب منه أن يكتب قصة حياته ولكنه لم يكتبها حتى الآن.

تصريحات يوسف معاطي

وأضاف خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي في الجزء الثاني من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة: رقصة حياة عادل إمام يجب أن تكون عملًا أدبيًا وهذه وجهة نظري، وتكون مثل قصة حياة "شارلي شابلن"، وأنا أرى أن قصة عادل إمام يجب أن تكتب بشكل رواية أدبية عظيمة فهو الزعيم وعلم كبير في الفن المصري والعربي".

وتابع: “الفنان عادل إمام عندما تحدث معي في هذا الأمر قال لا بد أن تكون لدي إرادة ورغبة أن يكون هناك عمل فني عن حياتي وأن تكون هناك موافقة من أسرته”.

وأشار معاطي: “أنني أرى أن من يقدم شخصية الزعيم في العمل الفني وقصة حياته هو الفنان محمد عادل إمام وأنا أحبه جدًا وله استايل في الكوميديا مختلف ووسيم ودمه خفيف، وقدم معي دور في فرقة ناجي عطا الله ومسلسل صاحب السعادة وأيضًا فيلم حسن ومرقص وهي أدوار متنوعة ومختلفة”.

عادل إمام وابتعاده عن الدراما

وأشار يوسف معاطي إلى أنه على مستوى الدراما كانت الفكرة كيف يعود الزعيم للدراما بعد غياب أكثر من 25 عام، لافتًا أنه غاب عن الدراما لمدة 25 عام بعد "دموع في عيون وقحة" و"إبراهيم الطاير" وكانت العودة مع مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" ومسلسل "العراف".