أحمد سعد يكشف عن بوسترات "حبيبي ياه ياه" بمشاركة مروان موسى وعفروتو

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم أحمد سعد عن بوسترات أغنيته الجديدة "حبيبي ياه ياه" ضمن أغنيات "الوش الثاني" من ألبوم "بيستهبل" قبل إطلاقها يوم الأربعاء القادم بمشاركة مروان موسى وعفروتو.

تفاصيل أغنية “حبيبي ياه ياه”



أحمد سعد يقدم ألحان "حبيبي ياه ياه" بمشاركة مروان موسى وعفروتو وأحمد طارق يحيى، وهي من كلمات فلبينو ومن توزيع أحمد طارق يحيى.

ومن المقرر إطلاق الأغنية الجديدة غدً الأربعاء 23 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن أغاني "الوش الثاني" من ألبوم "بيستهبل" الذي حقق الوش الأول منه نجاحًا كبيرًا وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مدار الأسبوع المنقضي.

أغنيتي "تاني" و“مكسرات”

وتتواجد أغنيتي "تاني" لأحمد سعد وروبي و"مكسرات" في صدارة يوتيوب تريند حاليا بعد تحقيق مشاهدات عالية وانتشار كبير للغاية.