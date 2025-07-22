نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو وهبة يعلّق بطريقته الخاصة على جدل راغب علامة ويثير موجة من التفاعل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في الوقت الذي ضجّت فيه مواقع التواصل الاجتماعي بتفاصيل ما حدث مع النجم اللبناني راغب علامة، وما تبعه من ردود فعل متباينة بين متعاطف ومنتقد ومندهش، قرر الفنان المصري عمرو وهبة أن يدخل على الخط، ولكن بطريقته التي اعتاد جمهوره عليها: سخرية ذكية، وتعليق غير مباشر، يمر مرور الكرام ولكنه يترك الأثر الكبير.

ففي منشور مفاجئ عبر حساباته الرسمية، كتب وهبة قائلًا: "اللي حصل مع راغب علامة فكّره بموقف حصل لي في العيد، لما كنت عايز أركب لعبة في الملاهي ورجلي اتعلقت في السور.. ومحدش صورني للأسف"، وهي جملة لا تبدو للوهلة الأولى مرتبطة بالحدث، لكنها في باطنها تعكس قراءة فنية وساخرة للحادثة، دون المساس بأي طرف أو التورط في تصريحات قد تُؤخذ عليه.

هذا الأسلوب المراوغ والذكي في التعليق ليس بجديد على وهبة، الذي اعتاد أن يعلّق على القضايا الاجتماعية والفنية بطرافة نادرة، تكسر حدة المواقف وتحوّلها إلى مادة للضحك والتأمل في آنٍ واحد. وهو ما جعله يحظى بجمهور كبير لا ينتظر منه رأيًا حادًا بقدر ما ينتظر زاوية رؤية مختلفة تجعل الحدث خفيفًا مهما بلغت حدّته.

الجمهور من جهته لم يتأخر في التفاعل، فقد انقسمت التعليقات ما بين ضحكات متتالية وإشادات بذكاء وهبة، بينما عبّر البعض عن إعجابهم بقدرته على تحويل كل موقف إلى مادة للفكاهة دون أن يفقد احترامه لأحد أو يجرح كرامة أي شخص، مؤكدين أن "ده النوع من الفنانين اللي بيعرف إمتى يتكلم وإمتى يسكت، وإزاي يقول اللي عايز يقوله من غير ما يقول حاجة مباشرة!"

يُذكر أن عمرو وهبة، بخلفيته ككاتب وممثل كوميدي، يتمتع بحس فني عالٍ يجعله يلتقط تفاصيل الحياة والناس والمواقف اليومية ويحوّلها إلى لحظات ضاحكة، ولكنها في العمق تحمل رسائل لاذعة لمن أراد أن يقرأ ما بين السطور.