نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي يخطف الأضواء بموقف رومانسي غير متوقّع مع زوجته داخل السيارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في لقطة عفوية أسر قلوب المتابعين، شارك النجم المصري كريم فهمي جمهوره بصورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها برفقة زوجته من داخل السيارة، وهو يمازحها ويُقدّم لها المساعدة أثناء وضعها لمستحضرات التجميل، في مشهد عكس علاقة الحب والدفء التي تجمعهما بعيدًا عن الأضواء.

الصورة التي بدت أقرب إلى لحظة مسروقة من فيلم رومانسي، حصدت تفاعلًا واسعًا من محبيه، الذين عبّروا عن إعجابهم بالعفوية والانسجام الواضح بين الزوجين، حيث علّق البعض بأن "كريم مش بس نجم في التمثيل، كمان في الحياة الزوجية"، فيما قال آخرون إن "الرومانسية لسه عايشة بوجود نجوم زي كريم فهمي".

اخر أعمال كريم فهمي

يُذكر أن كريم فهمي يواصل أيضًا حضوره الفني اللافت من خلال بطولته لمسلسل "220 يوم"، الذي يعرض حاليًا، ويجمعه مع النجمة صبا مبارك. وتدور أحداث العمل في إطار درامي نفسي مشوّق، حول علاقة حب مستقرة بين "أحمد" و"مريم" تنهار فجأة بعد اختبار قاسٍ يضع مشاعرهما ومستقبلهما على المحك، ويجبر كلًّا منهما على مواجهة خيارات لم تكن في الحسبان.

المسلسل من إخراج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو سمر بهجت ونادين نادر، ويشارك في البطولة إلى جانب كريم وصبا، كل من حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، وميرا دياب.