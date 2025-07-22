بعد نجاح "ملكة جمال الكون".. تامر حسني والشامي معًا في العلمين يوم 25 يوليو

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي كبير بمدينة العلمين الجديدة، يوم الجمعة الموافق 25 يوليو الجاري، وذلك بمشاركة الفنان الشامي، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الصيفي 2025.

ويأتي هذا الحفل بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتهما المشتركة "ملكة جمال الكون"، والتي تخطت حاجز 68 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب خلال أسابيع قليلة من طرحها، ما يعكس حالة التفاعل الجماهيري مع التعاون الأول بين النجمين.

الحفل يُقام على مسرح "U-Arena"، وهو من أضخم المسارح المفتوحة في مصر، ومن المنتظر أن يشهد حضورًا جماهيريًا واسعًا، خاصة في ظل الإقبال الكبير على تذاكر الحفل التي طُرحت مؤخرًا عبر منصة "تذكرتي".

ويقدّم تامر حسني خلال الحفل باقة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة، إلى جانب عدد من الأغاني من ألبومه الأخير "لينا معاد"، في حين يقدّم الشامي مجموعة من أشهر أعماله التي لاقت رواجًا بين الجمهور، بالإضافة إلى تقديم "ملكة جمال الكون" معًا.

تفاصيل ملكة جمال الكون

وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.

وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملًا استثنائيًا اضفيا عليه نكهةً شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة النابضة بالحياة.

امّا تامر حسني فتولّى بنفسه مهمّة الإخراج، ليُخرج العمل بصورةٍ فنيّة متكاملة تجمع بين الصوت والصورة. وقد اختار تامر أن يعكس من خلال كليب الأغنية أجواءً صيفيّة ملوّنة، مليئة بالضّحك والرقص والدبكة، حيث ظهر مع الشامي في مشاهد عفويّةٍ نابضة بالحيويّة تُجسّد روح الأغنية وطاقتها الإيجابيّة. وقد صُوّر العمل في لبنان وتحديدًا في منطقة الدامور، المعروفة بطبيعتها الساحرة وببحرها الأزرق.

كلمات أغنية ملكة جمال الكون





تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي

تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي



فيكي جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي



أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي

قلبي أنا ستيلا الغزل يؤبرني رمش العين

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين

من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها



غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي

ولا يمكن



أرضى يشمها

غير هي خلاص

كدا بقى كلها على بعضها إنتي بتاعتي

بوعدك اتحدى الكل لعيونك ولهاد الجمال

بوعدك أنا والله يا عمري وعد رجال إبن رجال